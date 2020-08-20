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Мессі збирається покинути Барселону вже цього літа – аргентинець попередив Кумана, – ЗМІ

22:15 - Читать на русском
Мессі збирається покинути Барселону вже цього літа – аргентинець попередив Кумана, – ЗМІ
Ліонель Мессі / Reuters

Ліонель Мессі розповів новому тренеру Барселони Рональду Куману про свої подальші плани.

Зірка "блаугранас" сказав нідерландцю, що не впевнений у продовженні співпраці з каталонським грандом, інформує RAC1.

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Наразі Мессі схиляється до переходу в інший клуб. Втім, аргентинець розуміє, що буде важко вирішити проблему чинного контракту з Барселоною, який розрахований ще на один рік. Зазначається, що каталонський клуб триматиме в секреті подробиці розмови Кумана та Мессі і не робитиме жодних офіційних заяв з цього приводу.

Нагадаємо, Барселона завершила сезон 2019/20 без жодного виграного трофея. Останньою краплею став ганебний виліт від Баварії (2:8) на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Головне Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Рональд Рональд Куман
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