Мессі збирається покинути Барселону вже цього літа – аргентинець попередив Кумана, – ЗМІ

Зірка "блаугранас" сказав нідерландцю, що не впевнений у продовженні співпраці з каталонським грандом, інформує RAC1.

Куман не розраховує одразу на чотирьох зірок Барселони

Наразі Мессі схиляється до переходу в інший клуб. Втім, аргентинець розуміє, що буде важко вирішити проблему чинного контракту з Барселоною, який розрахований ще на один рік. Зазначається, що каталонський клуб триматиме в секреті подробиці розмови Кумана та Мессі і не робитиме жодних офіційних заяв з цього приводу.

Нагадаємо, Барселона завершила сезон 2019/20 без жодного виграного трофея. Останньою краплею став ганебний виліт від Баварії (2:8) на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною