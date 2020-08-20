Динамо представило нестандартную домашнюю форму на сезон 2020/21

Киевский клуб показал экипировку, которое будет носить в домашних матчах кампании 2020/21.

Фотографии игроков в новой форме опубликовал официальный сайт Динамо. Основными цветами остались синий и белый, однако появились нестандартные горизонтальные полосы на футболке.

Луческу утвердил трансфер бразильца в Динамо

Домашняя форма – это сине-голубые полосы на белом. Как пишет пресс-служба, рисунок на экипировке напоминает волны Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Выездную и третью форму будет опубликовано позже. Техническим брендом Динамо остается американская компания New Balance.

Напомним, первый официальный матч УПЛ подопечные Луческу проведут уже завтра, 21 августа, против донецкого Олимпика. Начало в 17:00.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні