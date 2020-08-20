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Циганков повернувся до загальної групи Динамо

19:13 - Читать на русском
Циганков повернувся до загальної групи Динамо
Віктор Циганков на тренуванні Динамо / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Віктор Циганков вже провів повноцінне тренування разом з усією командою

Півзахисник поділився світлиною в своєму Instagram, яка свідчить про повну готовність Циганкова тренуватись на повну силу.

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Нагадаємо, через чергове пошкодження зірка киян вирушив на медобстеження до Мюнхена. Головною причиною цьому стали часті звернення Циганкова до лікарів через мікротравми та незначні ушкодження.

До слова, вже цієї п'ятниці, 21 серпня, Динамо проведе перший поєдинок у новому сезоні УПЛ. Суперником буде донецький Олімпік, матч розпочнеться о 17:00.

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