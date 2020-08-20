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Кравець зізнався, на що пішов заради повернення в Динамо

21:33 - Читать на русском
Кравець зізнався, на що пішов заради повернення в Динамо
Артем Кравець / фото: ФК Динамо

Форвард Динамо Артем Кравець розповів, на який крок погодився заради повернення до рідного клубу.

"Почнемо з того, що я не був вільним агентом, коли Динамо до мене звернулося. У мене ще був рік контракту. Тому це просто була моя ініціатива. Динамо Київ – це мій рідний клуб. Ми швидко про все домовилися. В принципі я практично не сперечався з керівництвом турецького клубу. Я погодився на їхні умови, щоб швидше повернутися в Динамо.

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Фінансові втрати заради переходу? Так, я пішов на них. Я нічого не приховую, лише не маю права називати цифри. Не думаю, що в цьому світі все вимірюється фінансами. Я був радий, коли це все закінчилося. Радість моєї дружини – це для мене було набагато важливіше.

За ким з одноклубників скучив найбільше? Насправді, небагато залишилося тих, з ким я грав. Але я буду радий бачити всіх хлопців. Заочно я їх усіх знаю, оскільки ніколи не пропускав ігри Динамо. Стежив за ситуацією в команді", – поділився Кравець в коментарі офіційному сайту киян.

Нагадаємо, форвард приєднався до Динамо на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Артем Артем Кравець
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