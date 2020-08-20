Кравець переконаний в успішності співпраці Динамо та Луческу

"Напевно, насамперед мені стало легше, що це закінчилося і втілилося в життя. Звичайно, я дуже радий. Дізнався буквально кілька днів тому про інтерес із боку мого рідного клубу. Шалено радий, що можу повернутися і принести користь своєму, кажучи від душі, улюбленому клубу всього мого життя.

Динамо офіційно оголосило про трансфер Кравця

Насамперед, я повертаюся допомогти рідному клубу повернути ті заслуги і досягнення, які були, коли я ще грав за цю команду. Для мене найважливіше – щоб Динамо стало чемпіоном України, потрапило до групового раунду Ліги чемпіонів, досягло успіхів і перемог. Мої індивідуальні заслуги йдуть на другий план. У першу чергу – командний результат. Я, звичайно ж, хочу здобувати особисті нагороди, але це ніколи для мене не відігравало величезну роль.

Призначення Луческу на посаду головного тренера Динамо? Звичайно, це було якоюсь мірою несподівано. Не чекав, що тренер, проти якого мені доводилося грати, очолить команду. У підсумку, після призначення, за відгуками хлопців, мені здається, він може дати багато хорошого київському Динамо. Не в плані боротьби з Шахтарем, який він добре знає.

Це дійсно дуже хороший фахівець, який працював у великих клубах і зі збірними. Гадаю, у футбольному плані гравці і клуб Динамо повинні від цієї співпраці лише виграти. Сподіваюся, Мірча Луческу поверне чемпіонство київському Динамо", – цитує Кравця офіційний сайт київського клубу.

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