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Пластун оцінив свою несподівану результативність у Генті

15:29 - Читать на русском
Пластун оцінив свою несподівану результативність у Генті
Ігор Пластун / Фото з відкритих джерел

Український захисник бельгійського Гента Ігор Пластун прокоментував невдалий початок сезону команди.

"Два забиті голи? Так, всі вітали з забитими голами, але радості від них мало. У минулі чемпіонати за один сезон я більше двох голів не забивав, а зараз вже в перших двох турах відзначився двічі. Є всі шанси побити особистий рекорд результативності в сезоні.

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Але на цю статистику можна буде дивитися в кінці чемпіонату. Зараз радості від цих голів немає, тому що команда залишилася без набраних очок. Перший раз потрапив в таку ситуацію.

Завдання у Гента найвищі. Президент клубу приходив в роздягальню, озвучив наші завдання. Найголовніше зараз якнайшвидше змінити ситуацію в чемпіонаті і покращити свої результати. Нас чекають попереду важливі матчі, в тому числі і в кваліфікації Ліги чемпіонів, адже ми хочемо пробитися в груповий турнір", – цитує Пластуна Zbirna.com.

Нагадаємо, команда українця програла перші два матчі нового сезону Ліги Жупіле, а сам Ігор Пластун встиг відзначитись двома голами. Наразі Гент посідає 16 сходинку у турнірній таблиці.

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