Яремчук, Безус і Пластун отримали нового головного тренера – він відкрив Роналду та вибивав Карпати з Ліги Європи

Роботу з командою продовжить 67-річний румун Ласло Болоні, інформує офіційний сайт "буйволів". Контракт розрахований на два сезони.

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Досвідчений Болоні встиг попрацювати у багатьох командах з різних куточків світу – Нансі, збірна Румунії, Спортінг Л, Ренн, Монако, Аль-Джазіра, Стандард, Аль-Вахда, Ланс, ПАОК, Аль-Хор, Аль-Іттіхад. Його останнім місцем роботи був Антверпен, який він покинув у травні цього року. До слова, саме під керівництвом Болоні у Спортінгу дебютував тоді ще юний Кріштіану Роналду, а ПАОК румуна вибивав львівські Карпати у кваліфікації Ліги Європи 2011/12.

Нагадаємо, Гент провально розпочав чемпіонат Бельгії, програвши два стартові матчі. Незабаром Яремчук, Пластун, Безус і компанія розпочнуть шлях у квалфікації Ліги чемпіонів.

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