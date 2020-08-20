ПСЖ – Баварія: вирішальний матч Ліги чемпіонів обслужить арбітр-дебютант єврокубкових фіналів

УЄФА оголосив бригаду суддів, які працюватимуть на фінальному матчі Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією.

Головним арбітром призначений 44-річний італієць Даніеле Орсато, інформує сайт УЄФА. Помічники на лініях – Лоренцо Манганеллі і Алессандро Джаллатіні.

Севілья – Інтер: УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Ліги Європи

Для Орсато це буде перший єврокубковий фінал в кар'єрі. У поточному розіграші Ліги чемпіонів досвідчений італієць працював на 5 поєдинках – чотири на груповій стадії і матч 1/8 фіналу Реал – Манчестер Сіті (1:2). З ПСЖ і Баварією не перетинався.

Нагадаємо, фінальна зустріч Ліги чемпіонів 2019/20 відбудеться у неділю, 23 серпня. Стартовий свисток на лісабонському стадіоні да Луж пролунає о 22:00 за Києвом.

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