ПСЖ – Баварія: вирішальний матч Ліги чемпіонів обслужить арбітр-дебютант єврокубкових фіналів

Головним арбітром призначений 44-річний італієць Даніеле Орсато, інформує сайт УЄФА. Помічники на лініях – Лоренцо Манганеллі і Алессандро Джаллатіні.
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Для Орсато це буде перший єврокубковий фінал в кар'єрі. У поточному розіграші Ліги чемпіонів досвідчений італієць працював на 5 поєдинках – чотири на груповій стадії і матч 1/8 фіналу Реал – Манчестер Сіті (1:2). З ПСЖ і Баварією не перетинався.
Нагадаємо, фінальна зустріч Ліги чемпіонів 2019/20 відбудеться у неділю, 23 серпня. Стартовий свисток на лісабонському стадіоні да Луж пролунає о 22:00 за Києвом.
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