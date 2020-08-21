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Спеція виборола останню путівку в Серію А 2020/21 – "орлята" вибили команду Нести завдяки специфічному правилу

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Спеція виборола останню путівку в Серію А 2020/21 – "орлята" вибили команду Нести завдяки специфічному правилу
Тріумф Спеції / Колаж

Спеція у наднапруженому протистоянні з Фрозіноне здобула останнє місце у еліті італійського футболу.

Серія В, фінал плей-офф, другий матч

Спеція – Фрозіноне – 0:1 (1:0)

Гол: Роден, 61

Господарі вважалися фаворитом після мінімальної перемоги на виїзді. Спеція з перших хвилин відійшла до своїх воріт, чекаючи на активність суперника. Підопічні легендарного Алессандро Нести мали чималу перевагу у володінні м'ячем, але гострих моментів бракувало. До перерви на табло світилися нулі.

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Фрозіноне таки зміг вийти вперед на 61 хвилині. Швед Маркус Роден вивалився на ударну позицію і впевнено розібрався зі Скуффетом. Гості також претендували на два пенальті, однак в обох випадках рефері не помітив порушень гравців Спеції. Зрештою, "орлята" втримали необхідний результат і вийшли в еліту. Допомогло особливе правило Серії В – у разі рівних показників у двох матчах далі проходить та команда, яка краще виступила в регулярній частині. Спеція фінішувала третьою, а Фрозіноне восьмим.

Нагадаємо, двома першими новачками Серії А 2020/21 стали Беневенто під керівництвом Філіппо Індзагі, і Кротоне. Тепер і палкі фанати Спеції можуть святкувати перший вихід в еліту за всю історію команди.

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Теги
Серія B Спеція Спеція Алессандро Алессандро Неста Італія Фрозіноне Фрозіноне
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