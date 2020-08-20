Яремчук, Пластун та Безус залишилися без головного тренера

Бельгійський Гент, за який виступають українці, звільнив з посади керманича клубу.

Йєс Торуп більше не тренуватиме Гент, інформує офіційний Твіттер клубу. Сторони обопільно вирішили припинити співпрацю.

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Причиною такого рішення став провальний початок сезону, адже команда Яремчука, Безуса та Пластуна програла перші два матчі нового сезону Ліги Жупіле – наразі Гент посідає 16 сходинку у турнірній таблиці.

Нагадаємо, данський тренер очолив команду у 2018 році. У минулому сезоні підопічні Торупа завоювали срібло чемпіонату Бельгії, а в Лізі Європи вилетіли від Роми на стадії 1/16 фіналу.

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