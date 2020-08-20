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Динамо офіційно оголосило про трансфер Кравця

19:01 - Читать на русском
Динамо офіційно оголосило про трансфер Кравця
Артем Кравець / фото: Динамо

Динамо підсилюється напередодні старту нового сезону. Нападник збірної України Артем Кравець підписав контракт з київським клубом.

Кравець перейшов у Динамо на правах вільного агента. Угода київського клубу з 31-річним форвардом розрахована на два роки з опцією продовження, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Додамо, що останнім клубом Кравця був турецький Кайсеріспор, але 18 серпня футболіст став вільним агентом. Також досвідчений нападник пограв у чемпіонатах Німеччини та Іспанії, захищаючи кольори Штутгарта і Гранади відповідно.

Артем Кравець – вихованець Динамо, куди потрапив у віці 13-ти років. Дебютував у головній команді "біло-синіх" 17 червня 2007 року в останньому турі в гостьовому матчі проти київського Арсенала.

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Всього в чемпіонаті України за Динамо Кравець провів 65 матчів (забив 26 м'ячів), в Кубку України 11 матчів (3 м'ячі), в Суперкубку України 1 матч і в єврокубках 28 матчів (4 м'ячі). Всього – 105 ігор (33 м'ячі). Артем двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 і 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) і володарем Суперкубка України (2007).

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