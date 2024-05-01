"У першому голі він хотів зробити рух занадто швидко, але Вінісіус вже був на повному ходу і Кін був захоплений зненацька.

"Реал перетворив два моменти на два голи": Тухель відверто оцінив шанси Баварії на вихід у фінал Ліги чемпіонів

Другий гол – ще одна помилка. Ми добре оборонялися, нас було п'ятеро проти двох, і нам не потрібно було закриватися так агресивно. Коли Родріго розвертається, він фолить. Кім був покараний якістю мадридського нападника", – цитує Томаса Тухеля AS.

Нагадаємо, Мін Че Кім став причиною двох голів Реала у матчі з Баварією. У підсумку гра закінчилася з рахунком 2:2.

Баварія розписала нічию з Реалом у першому півфіналі ЛЧ – Лунін пропустив у ближній, Вінісіус і Кроос врятували Мадрид