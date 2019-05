Зінченко здобуває черговий трофей, Лунін прощається, а Роналду "б'є" сина – чим жили топ-ліги на вихідних

"Футбол 24" розповідає про головне у топ-лігах Європи на вихідних.

Гвардіола повністю підкорив Англію, він – "г**няний тренер"

Каталонський фахівець продовжує перемагати, і це вже, схоже, набридає навіть його підопічним. Нещодавнє висловлювання Кевіна Де Брюйне про "г**няного тренера" знову стало актуальним після фіналу Кубка Англії, коли Манчестер Сіті розбомбив на Вемблі Уотфорд. Вперше в історії британського футболу комусь вдалось виграти чотири головні трофеї за сезон...і це мав бути Гвардіола. Схоже, у його генах з дитинства закладені требли, секстети та квадрупли. Непересічна регулярність і конкурентоспроможність вирізняють Пепа з-поміж інших топових тренерів планети. Звісно, його заслуги спробують применшити через провал у Лізі чемпіонів, однак мало хто наважиться заперечити, що справжня сила коуча перевіряється на довгій дистанції.

Гвардіола висварив Стерлінга після тріумфу в Кубку Англії – вінгер оформив дубль і віддав асист

До речі, титули нашого Олександра Зінченка вже поволі також перетворюються на рутину. Він не лише здіймає над головою кубки заради красивих світлин, а реально допомагає одній з найкращих команд планети перемагати. Українець знову вийшов у старті і зробив все, що від нього вимагається – насамперед, надійно зіграв позаду. Якби не завершилась пригода вихованця Шахтаря у Манчестер Сіті, тут він отримав просто розкішне резюме – 43 матчі та 2 поразки, остання з яких була бозна-коли. Браво!

Зінченко у фіналі Кубка Англії: погані оцінки та відсутність критики, іменний автобус для фанів, футболка легенди клубу

Зідан зганьбив Бейла та зганьбився сам, а Мессі врятував від ганьби Барсу

Мадридський Реал логічно завершив власний провальний сезон. "Бланкос" поступились перед рідними уболівальниками Бетісу, не продемонструвавши ані гри, ані бажання. Однак найцікавіше відбувалось поза межами футбольного поля. Зідан не дозволив попрощатись Гарету Бейлу, залишивши валлійця на лаві запасних, а той, схоже, не особливо засмутився. Британський вінгер весело проводив час у компанії Тоні Крооса – за рахунку 0:2 обоє реготали, наче їхня команда не перебуває за крок від великої ганьби. Програвши "огіркам", Реал фінішував на відстані 19 очок від Барселони, що стало історичним антирекордом королівського клубу.

Попри те, що Зідан прийняв команду в жахливому стані після Лопетегі та Соларі, він також приклав руку до столітнього фіаско. П'ять перемог, чотири поразки та дві нічиї – далеко не те, на що розраховував Перес, вдруге запрошуючи француза.

Барселона, яка депресує після Енфілда, також непереконливо закрила чемпіонський сезон. Якби не геній Мессі, каталонці, швидше за все, поступилися б на Іпуруа скромному Ейбару. Баски першими відкрили рахунок, але блискавичний дубль аргентинця за якусь хвилину врятував бідолашного Вальверде, під яким серйозно захитався стілець.

Лео продовжує демонструвати космічний футбол, щоб там не говорили про його провали у Лізі чемпіонів. Він вшосте виграв трофей "Пічічі" як найкращий снайпер чемпіонату Іспанії (36 голів), повторивши рекорд легендарного Тельмо Сарри. Якщо не трапиться дива, то Мессі також здобуде свій шостий "Золотий бутс". Доля останньої нагороди все ще залежить від Кіліана Мбаппе, якому потрібно відзначатись 5 разів у останній грі сезону, щоб випередити аргентинця. Місія – майже не можлива.

Не трапилось дива і на Колісеум Альфонсо Перес. Сенсаційний Хетафе, за який виступає екс-"динамівець" Антунеш, таки пролетів повз Лігу чемпіонів. Команда Бордаласа спіткнулась на Вільяреалі (2:2), тоді як головний конкурент "синіх" Валенсія перемогла Вальядолід (2:0). Відтак, саме "кажани" разом з Барсою, Реалом та Атлетіко другий рік поспіль представлятимуть Прімеру в найпрестижнішому єврокубку.

Одразу два українці з'явились у стартовому складі Леганеса на матч проти Уески. Лунін відіграв до фінального свистка, а Кравцеві виділили 80 хвилин. Обоє непогано себе проявили, отримали пристойні оцінки від ЗМІ, але їхня команда поступилась аутсайдеру. Якщо вихованець Карпат з Бутарке нікуди не подінеться, то Лунін, можливо, провів останній поєдинок у "біло-блакитній" футболці перед більш ніж ймовірним поверненням у Реал. Відразу після гри Андрій тепло попрощався з фанатами.

Лунін – найкращий гравець матчу, Кравець отримав хороші оцінки – успіхи українців у останньому турі Прімери

Баварія поглузувала над Дортмундом

Мюнхенський гранд оформив 7-й чемпіонський титул поспіль – переконливо та красиво. У заключному турі Бундесліги Баварія не залишила жодних шансів дортмундській Борусії, провівши п'ять м'ячів у ворота Айнтрахта з Франкфурта. Символічно, що двома останніми голами за "ротен" відзначились Франк Рібері та Ар'єн Роббен, які покидають Альянц Арену найближчого літа. Чемпіони прощаються по-чемпіонськи.

Святкуванню мюнхенців не завадила навіть впевнена перемога команди Фавра у Менхенгладбасі. Дортмундці мають право звинувачувати лише самих себе, адже фатальною для "джмелів", схоже, стала поразка у дербі від Шальке. Євген Коноплянка та компанія довершили провальний сезон нічиєю зі Штутгартом, але зараз можуть пишатися тим, що зробили доленосну підніжку своєму лютому ворогу.

Аталанта продовжує творити дива, а Роналду б'є сина кубком

Команда з Бергамо впевнено крокує назустріч Лізі чемпіонів. Те, у що мало хто вірив на старті першості, зараз перетворюється ледь не у головну сенсацію всього європейського сезону. Розписавши виїзну нічию з Ювентусом, Алехандро Гомес та компанія серйозно наблизили власну мрію. Бергамаски, які посідають третю сходинку, випереджаючи Інтер за додатковими показниками, залежать лише від себе. Щоб на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія залунав гімн ЛЧ, Аталанті просто необхідно обігрувати вдома Сассуоло.

Барцальї та Аллегрі попрощались з Ювентусом: сльози, коридор пошани, визнання гравців та вболівальників

Ювентус попри нічию з командою Гасперіні, красиво відсвяткував з фанами черговий титул. "Б'янконері" нарешті вручили чемпіонський кубок, яким Кріштіану Роналду добряче заїхав по голові власному сину. Кумедний епізод відбувся безпосередньо на полі, коли туринці позували перед об'єктивами фотокамер. Що ж, за відсутності інтриги на вершині таблиці, португалець хоча б якось привертає увагу до Серії А – то Флоренці образить, то сина вдарить...