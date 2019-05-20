Барцальї та Аллегрі попрощались з Ювентусом: сльози, коридор пошани, визнання гравців та вболівальників

Захисник Ювентуса Андреа Барцальї та наставник команди Массіміліано Аллегрі провели свої останні домашні матчі з "б'янконері".

Перед поєдинком передостаннього туру чемпіонату Італії гравці Ювентуса влаштували коридор пошани Андреа Барцальї, для якого цей поєдинок став останнім у футболці туринців у домашніх стінах. На 60-й хвилині матчу Манджукіч замінив 38-річного захисника.

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Барцальї обійнявся з кожним гравцем Ювентуса та не зміг стримати сльози. На лаві для запасних захисника заспокоював Массіміліано Аллегрі. Багато фанатів "б'янконері" розтягнули плакати з подякою легендарному оборонцю.

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Після закінчення поєдинку гравці Ювентуса подякували Аллегрі та Барцальї, попідкидавши чоловіків на руках.