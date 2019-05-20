toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Барцальї та Аллегрі попрощались з Ювентусом: сльози, коридор пошани, визнання гравців та вболівальників

20 травня 10:26 663 Читать на русском
Барцальї та Аллегрі попрощались з Ювентусом: сльози, коридор пошани, визнання гравців та вболівальників
Андреа Барцальї на руках гравців Ювентуса / Ювентус

Захисник Ювентуса Андреа Барцальї та наставник команди Массіміліано Аллегрі провели свої останні домашні матчі з "б'янконері".

80’ Маріо Манджукіч
90+2’ Федеріко Бернардескі
 
Йосіп Ілічіч 33’
33’ Йосіп Ілічіч
80’ Маріо Манджукіч
90+2’ Федеріко Бернардескі

Перед поєдинком передостаннього туру чемпіонату Італії гравці Ювентуса влаштували коридор пошани Андреа Барцальї, для якого цей поєдинок став останнім у футболці туринців у домашніх стінах. На 60-й хвилині матчу Манджукіч замінив 38-річного захисника.

Літри ігристого, вершки Турина, обійми Аллегрі та Роналду, шампанські очі Барцальї – як Ювентус святкував чемпіонство

Барцальї обійнявся з кожним гравцем Ювентуса та не зміг стримати сльози. На лаві для запасних захисника заспокоював Массіміліано Аллегрі. Багато фанатів "б'янконері" розтягнули плакати з подякою легендарному оборонцю.

Аллегрі: Не виключено, що відпочиватиму протягом року

Після закінчення поєдинку гравці Ювентуса подякували Аллегрі та Барцальї, попідкидавши чоловіків на руках.

blog_ava
Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім
08:55
7117
Теги
Відеоновини Головне Ювентус Ювентус Італія Андреа Барцальї Андреа Барцальї Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус - Аталанта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
42
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук