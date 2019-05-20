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Роналду вдарив свого сина кубком по голові – малий оговтався не одразу

20 травня 10:36 1428 Читать на русском
Роналду вдарив свого сина кубком по голові – малий оговтався не одразу
Роналду з Джорджиною та матір'ю

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став героєм курйозного інциденту після матчу проти Аталантии в рамках 37 туру Серії А.

Після матчу, який завершився результативною нічиєю на Ювентус Стедіум, туринцям вручили чемпіонський кубок. Роналду взяв у руки трофей, щоб зробити спільне фото разом зі своєю сім'єю, однак ледь не відправив у нокаут свого сина. Не помітивши малого, португалець добряче заїхав йому кубком по голові.

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Кріштіану-молодший оговтався не одразу, але все ж знайшов у собі сили посміхнутись для історичної світлини. Його батько вперше у кар'є виграв Кальчо.

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