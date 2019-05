Роналду вдарив свого сина кубком по голові – малий оговтався не одразу

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став героєм курйозного інциденту після матчу проти Аталантии в рамках 37 туру Серії А.

Після матчу, який завершився результативною нічиєю на Ювентус Стедіум, туринцям вручили чемпіонський кубок. Роналду взяв у руки трофей, щоб зробити спільне фото разом зі своєю сім'єю, однак ледь не відправив у нокаут свого сина. Не помітивши малого, португалець добряче заїхав йому кубком по голові.

Кріштіану-молодший оговтався не одразу, але все ж знайшов у собі сили посміхнутись для історичної світлини. Його батько вперше у кар'є виграв Кальчо.

Ronaldo & Jr. need their own tv show pic.twitter.com/PPIXINLjyw