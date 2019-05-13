Ти занадто малий, щоб говорити зі мною, – Роналду образив гравця Роми

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не стримався у матчі чемпіонату Італії проти Роми.

На 59-ій хвилині туринці не вибили м'яч за межі поля, коли форвард Едін Джеко отримав сильний удар.

Флоренці: Ця Рома – найгірша за останні шість років

Після цього почалася суперечка між Алессандро Флоренці і Кріштіану Роналду, інформує Football Italia. Португалець жестом показав захисникові римлян, щоб той замовк, вказав на його невеликий зріст і додав: "Ти занадто малий, щоб говорити".

Головний суддя зустрічі Давіде Маса і гравці обох команд розняли Роналду і Флоренці. Учасники конфлікту обійшлися без жовтих карток і потім обнялися на знак примирення.

Нагадаємо, саме 27-річний італієць на 79-й хвилині забив переможний гол у ворота "зебр".

Рома у рідних стінах перемогла Ювентус, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу чемпіонів