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Ти занадто малий, щоб говорити зі мною, – Роналду образив гравця Роми

13 травня 12:40 1740 Читать на русском
Ти занадто малий, щоб говорити зі мною, – Роналду образив гравця Роми
Кріштіану Роналду / Reuters

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не стримався у матчі чемпіонату Італії проти Роми.

79’ Алессандро Флоренці
90+3’ Едін Джеко
 
79’ Алессандро Флоренці
90+3’ Едін Джеко

На 59-ій хвилині туринці не вибили м'яч за межі поля, коли форвард Едін Джеко отримав сильний удар.

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Після цього почалася суперечка між Алессандро Флоренці і Кріштіану Роналду, інформує Football Italia. Португалець жестом показав захисникові римлян, щоб той замовк, вказав на його невеликий зріст і додав: "Ти занадто малий, щоб говорити".

Головний суддя зустрічі Давіде Маса і гравці обох команд розняли Роналду і Флоренці. Учасники конфлікту обійшлися без жовтих карток і потім обнялися на знак примирення.

Нагадаємо, саме 27-річний італієць на 79-й хвилині забив переможний гол у ворота "зебр".

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Рома - Ювентус Алессандро Флоренці Алессандро Флоренці
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