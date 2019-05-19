Аталанта втримала нічию з Ювентусом та повернулася в зону Ліги чемпіонів, Наполі розгромив Інтер

В рамках 37-го туру Серії А Торіно поступився Емполі, Парма здолала Фіорентину, Сампдорія не змогла перемогти К’єво, Мілан переграв Фрозіноне, Аталанта розписала нічию з Ювентусом, а Інтер зазнав нищівної поразки в Неаполі.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 37-й тур

К'єво – Сампдорія – 0:0

Вилучення: Барба, 40 (К’єво, червона картка)

Емполі – Торіно – 4:1

Голи: Аква, 27, Брігі, 65, Ді Лоренцо, 70, Капуто, 89 – Фальке, 56

Парма – Фіорентина – 1:0

Голи: Жерсон, 80 (аг.)

Мілан – Фрозіноне – 2:0

Голи: Пйонтек, 57, Сусо, 67

Нереалізований пенальті: Тротта, 49

Наполі – Інтер – 4:1

Голи: Зєлінскі, 16, Мертенс, 61, Руїс, 71, 79 – Ікарді, 81 (пен)

Ювентус – Аталанта – 1:1

Голи: Манджукіч, 80 – Ілічіч, 33

Вилучення: Бернардескі, 90+3

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У першому матчі неділі 37 туру чемпіонату Італії зійшлись К’єво та Сампдорія. Обидві команди вийшли на поле без особливої мотивації, адже "летючі віслюки" вже вилетіли із Серії А, а "блучерк’яті" втратили будь-які шанси на єврокубки. Однак родзинка у матчі таки була: останній матч вдома проводив Серджіо Пелліс’є – легенда К’єво, автор 139 голів у 514 матчах. Також було цікаво, чи зможе легендарний Фабіо Квальярелла збільшити свій гольовий актив, який на початок матчу складав 26 голів. І вже на 10-й хвилині К’єво забив: Мехді Леріс у штрафному майданчику суперника прийняв м’яч, поставивши корпус відтіснив захисника і пробив між ніг воротареві. Однак суддя, скориставшись системою VAR, відмінив взяття воріт зафіксувавши офсайд. У середині тайму К’єво протягом хвилини міг забивати двічі: спочатку Фабіо Депаолі, а за мить і Маріуш Стемпинський пробили повз ліву стійку. На 40-й хвилині К’єво залишився у меншості: з поля за підніжку був вилучений Федеріко Барба. Під кінець тайму міг забити Фабіо Квальярелла, але м’яч пролетів над поперечиною. Другий тайм пройшов у позиційній боротьбі і запам’ятався лише небезпечним ударом Фабіо Квальярелли. Після цього матчу Сампдорія набрала 50 очок і посіла дев’яте місце, К’єво з 16-ма пунктами залишився останнім.

Емполі у разі виграшу міг покинути зону вильоту, однак перемогти Торіно, який за чотири місяці програв лише одного разу було дуже складно. Всередині першого тайму Афріє Аква після передачі Марко Паяча відкрив рахунок у матчі. Андреа Белотті ще до перерви міг мінімум тричі зрівнювати рахунок, але після його ударів м’яч вперто не хотів лізти у сітку. На початку другого тайму на поле вийшов Яго Фальке і за три хвилини з подачі Андреа Белотті зрівняв рахунок у матчі. На 65-й хвилині Маттео Брігі, який хвилину тому з’явився на полі, вдало зіграв на добиванні і вивів Емполі вперед. А за п’ять хвилин Джованні Ді Лоренцо потроїв перевагу своєї команди. За хвилину до закінчення матчу Франческо Капуто довів рахунок до розгромного. Перемога принесла Емполі 38 очок і сімнадцяту сходинку, Торіно з 60 пунктами залишився сьомим.

Парма і Фіорентина боролись за шість очок, адже кожна з команд ризикувала покинути Серію А. "Пурпурні" більше володіли перевагою, однак рахунок на табло не мінявся аж до 80-ї хвилини. "Жовто-сині" отримали право на штрафний, після якого м’яч у власні ворота зрізав Жерсон. Поразка залишила Фіорентину на 14-ій сходинці, натомість Парма обійшла свого суперника на одне очко і набравши 41 пункт розмістилась на тринадцятому місці.

Мілан в разі перемоги над Фрозіноне хоча б тимчасово піднімався на четверте місце, що за тур до завершення чемпіонату дозволяло сподіватися на ЛЧ. Господарі одразу пішли в атаку, однак перший тайм, не дивлячись на величезний тиск "россонері", завершився без голів. На старті другого гості ледь не покарали суперника за марнотратство, заробивши пенальті, однак Доннарумма витягнув постріл Тротти з "точки". Мілан прокинувся й вже на 57-й хвилині вийшов уперед після передачі Боріні, яку замкнув Пйонтек – 0:1. На 66-й же підопічні Гаттузо добили суперника ударом зі штрафного, який майстерно виконав Сусо – 2:0. Даний красень-гол став останнім у зустрічі.

Аталанта опустилася на п'яту позицію, однак всього одне очко повернуло б її у зону ЛЧ – втім, його треба було набирати з Ювентусом на його полі. Туринці розпочали активно – вже на 2-й хвилині Роналду вистрілив вище воріт з кількох метрів. Дуже швидко гості перехопили ініціативу: на 7-й Щенсни парирував удар Де Рона, а на 8-й він відбив замикання з кутового, після чого Сапата пробив над поперечкою. На 28-й Дуван вдарив з лінії штрафного, однак кіпер знову врятував; втім, вже на 33-й Ілічіч замкнув скидку з корнера в порожній кут – 0:1. До перерви бергамаски домінували, але у другому таймі несподівано стали грати на відбій. Єдиний небезпечний момент відбувся на 70-й хвилині, коли Ілічіч зі штрафного пробив під поперечку, але Щенсни врятував. Юве дотиснув Аталанту на 80-й зусиллями Манджукіча, який замкнув подачу Куадрадо ударом поміж ніг воротарю з гострого кута – 1:1. Юве старався вирвати перемогу, але матч таки завершився внічию.

Інтер в разі поразки у Неаполі міг ускладнити собі боротьбу за ЛЧ, тому потрібно було хоча б не програти. Втім, вже на перших хвилинах Мертенс та Мілік могли забити дальніми ударами, але м'ячі пролетіли над поперечкою. На 16-й же до сфери метрів з 30-ти приклався Зєлінскі, влучивши в дев'ятку – 1:0. У наступній атаці Перішич міг зрівняти пострілом в дотик з пасу Політано, але вийшло зависоко; надалі господарі захопили ініціативу та продовжили обстріл воріт суперника, не дозволяючи Інтеру створити щось особливе. По перерві ж Наполі влаштував розгром: на 61-й хвилині Мертенс замкнув подачу Кальєхона, на 71-й Руїс забив у порожній кут з пасу Малькуї, а на 79-й оформив дубль – 4:0. Ікарді на 81-й розмочив рахунок з пенальті, але на більше гостей не вистачило.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ