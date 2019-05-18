Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко – володар Кубка Англії, але фінал провів блідо, історичне досягнення "містян"

Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії-2018/19 знищив Уотфорд з рахунком 6:0. Олександр Зінченко відіграв увесь матч і допоміг "містянам" взяти третій трофей у сезоні.

Манчестер Сіті провів видатний сезон. Команда Пепа Гвардіоли вже виграла АПЛ і Кубок Ліги, а сьогодні боролася за те, щоб стати першим в історії володарем домашнього англійського треблу. Уотфорд підходив до фіналу в статусі явного аутсайдера, хоча в поточному сезоні також справляв хороше враження.

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Зі стартовим свистком "містяни" взяли м'яч під контроль, але побудувати хорошу атаку їм не вдавалося. Були флангові простріли, були дальні удари, однак суперник непогано тримався. Водночас гравці Уотфорда розганяли власні контратаки.

На 11-й хвилині підопічні Хаві Грасії могли виходити вперед, коли Зінченко неточною передачею обрізав півкоманди. Різкий контрвипад "шершнів" флангом українця за участю Дукуре та Деулофеу завершився виходом Перейри сам на сам з голкіпером – Едерсон дивом врятував Сіті.

Незабаром Уотфорд організував ще одну хорошу атаку – Дукуре потужним ударом влучив у лікоть Компані в штрафному майданчику Манчестер Сіті. Ні головний арбітр, ні VAR пенальті не побачили. Натомість "містяни" покарали опонентів за помилки.

У середині першого тайму Манчестер Сіті вийшов вперед, коли Уотфорд втратив м'яч у центрі поля. Постріл Стерлінга заблокували, після чого він вивів на удар Давіда Сілву – іспанець безпомилково розстріляв воротаря. Сіті продовжував тримати ситуацію під контролем і швидко подвоїв перевагу.

На 38-й хвилині Бернарду Сілва розкішним пасом знайшов у штрафному Жезуса, а той елегантно з гострого кута прокинув м'яч у ворота повз Гомеса. "Круглий" летів у сітку, але Стерлінг торкнувся до його на лінії, відібравши гол у партнера. Марез ще до перерви міг зробити рахунок розгромним, однак команди пішли на перерву при 2:0.

Другий тайм розпочався дуже активно – старт був дуже насиченим на події. Уотфорд декілька разів розрізав оборону "блакитних" хорошими атаками. Хлопці Хаві Грасії на якийсь час навіть закрили суперника в його володіннях і домінували, щоправда, безуспішно.

Манчестер Сіті відповідав дуже гостро. Стерлінг створив момент для Жезуса – на місці голкіпер. Після подачі кутового м'яч відскочив до Зінченка. Українець вирізав прекрасну подачу на того ж Жезуса – Габріель влучив у ціль, але зробив це з офсайду.

Однак згодом "містяни" зняли будь-які питання про володаря трофею. Третій гол у ворота Уотфорда забив де Брюйне, який вийшов на заміну. Стерлінг і Жезус вигризли м'яч у центрі поля та в лічені секунди вивели Кевіна на порожні ворота. Наступний цвях у могилу "шершнів" після абсолютно аналогічної контратаки загнав Жезус – з передачі КдБ.

До кінця зустрічі команди грали відкрито: Сіті намагався забити ще, Уотфорд старався подарувати вболівальникам гол престижу. На 81-й хвилині Бернарду Сілва на швидких ногах прорвався крізь захист "шершнів" і результативно прострілив на Стерлінга. Ну а під завісу зустрічі Рахім встановив підсумковий рахунок фіналу – 6:0.

Манчестер Сіті оформив перший в історії Англії внутрішній требл, додавши сьогодні Кубок Англії до Прем'єр-ліги та Кубка ліги. Гравець збірної України Олександр Зінченко виграв дебютний для себе Кубок Англії. Вітаємо!

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Досягнення Манчестер Сіті та Гвардіоли

– "Містяни" на шляху до перемоги в Кубку Англії відвантажили шістьом суперникам в сумі 26 голів. Щоправда, серед них не було жодної топ-команди: Ротерхем, Бернлі, Ньюпорт, Суонсі, Брайтон, Уотфорд.

– Пеп Гвардіола виграв майже всі турніри, в яких брав участь: Прімера, Копа дель Рей, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Бундесліга, Кубок Німеччини, АПЛ, Кубок ліги, Кубок Англії, Суперкубок Англії. Йому не підкорився лише Суперкубок Німеччини.

– Ман Сіті – перший англійський клуб вищого дивізіону, який виграв 50 матчів за сезон у всіх турнірах.

– Манчестер Сіті виграв 6-й Кубок Англії в історії. Перемога у фіналі турніру в 6 м'ячів зафіксована вперше з 1903-го року.

– Цей сезон став найрезультативнішим у кар'єрі Рахіма Стерлінга – 26 голів. Він є першим автором хет-трику в фіналі КА за 66 років.

Зінченко провів фінал блідо

Українець відіграв проти Уотфорда посередньо. Він розпочав другу результативну атаку Сіті та віддав передгольовий пас у четвертій, однак там все зробили його партнери. Олександр багато допомагав попереду, завдав навіть одного удару з-за меж штрафного майданчика – суперники заблокували.

Знову все сумно з кросами – лише 1 з 6 вдалий. Було помітно, що футболісти Сіті не готові до його подач і прострілів, ці моменти не виглядали відпрацьованими. Як наслідок, креатив Зінченка завершувався невдало.

Натомість добре запам'яталася помилка Олександра на старті зустрічі, коли він віддав погану передачу по флангу, а Уотфорд перехопив м'яч і організував прекрасну контратаку знову ж таки через його бровку. Едерсон врятував українця від серйозної критики.

В обороні Зінченку багато працювати не довелося. Здійснив одне вибивання, один раз заблокував удар, виконав 5 підбирань. З командної гри Сашко не випадав, тому можна обійтися без особливих претензій.