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Реал – Бетіс – 0:2 – відео голів та огляд матчу

19 травня 20:32 679 Читать на русском
Реал – Бетіс – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Реал – Бетіс – відео голів та огляд матчу

Реал вдома програв Бетісу в 38 турі Прімери (0:2). Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Бетіс.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

У останньому турі чемпіонату Іспанії мадридський Реал приймав Бетіс. Перший тайм пройшов без голів, а ось у другій половині зустрічі "огірки" двічі відзначились у воротах команди Зідана.

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Відтак, перемога Бетіса з рахунком 2:0. Реал залишився на 3 місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 68 очками. Бетіс завершив турнір на 10-й сходинці.

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Іспанія Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Реал Мадрид - Бетіс
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