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Баварія – Айнтрахт – 5:1 – відео голів та огляд матчу

18 травня 22:46 501 Читать на русском
Баварія – Айнтрахт – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Айнтрахт – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія вдома розтрощила Айнтрахт і оформила сьоме поспіль чемпіонство (5:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Айнтрахт.

4’ Кінгслі Коман
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен
 
Себастьян Аллє 50’
4’ Кінгслі Коман
50’ Себастьян Аллє
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен

Баварія розгромила Айнтрахт і оформила чемпіонство. Хоча не все було так легко для мюнхенців, адже після швидкого голу Комана франкфуртці відповіли забитим м'ячем Аллє на початку другої половини.

Роббен та Рібері забили в останньому матчі за Баварію у Бундеслізі

Але Алаба, Санчеш і ветерани Рібері та Роббен принесли перемогу і сьоме поспіль чемпіонство Баварії, не залишивши шансів Борусії. Франк і Ар'єн, до слова, провели останній матч за Мюнхен в Бундеслізі.

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Відеоновини Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Баварія Баварія Баварія - Айнтрахт Франкфурт
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