Баварія – Айнтрахт – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія вдома розтрощила Айнтрахт і оформила сьоме поспіль чемпіонство (5:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Айнтрахт.

Баварія розгромила Айнтрахт і оформила чемпіонство. Хоча не все було так легко для мюнхенців, адже після швидкого голу Комана франкфуртці відповіли забитим м'ячем Аллє на початку другої половини.

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Але Алаба, Санчеш і ветерани Рібері та Роббен принесли перемогу і сьоме поспіль чемпіонство Баварії, не залишивши шансів Борусії. Франк і Ар'єн, до слова, провели останній матч за Мюнхен в Бундеслізі.

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