Дубль Мессі та фейл Сіллессена у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 2:2

Ейбар та Барселона розписали результативну нічию у заключному турі Ла Ліги (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ейбар вийшов вперед на 20-й хвилині поєдинку, але через 11 хвилин Мессі оформив дубль впродовж 2-х атак Барселони. Наприкінці тайму через помилку Сіллессена Ейбар зрівняв рахунок.

Барселона розписала бойову нічию з Ейбаром в заключному турі чемпіонату

У підсумку – результативна нічия 2:2. Барселона завершла чемпіонат на 1 сходинці з 87 очками в активі, Ейбар – 12-й та набрав впродовж турніру 47 балів.