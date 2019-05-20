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Дубль Мессі та фейл Сіллессена у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 2:2

20 травня 00:15 894 Читать на русском
Дубль Мессі та фейл Сіллессена у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 2:2
Ейбар – Барселона

Ейбар та Барселона розписали результативну нічию у заключному турі Ла Ліги (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласіс
 
Ліонель Мессі 31’
Ліонель Мессі 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Ліонель Мессі
32’ Ліонель Мессі
45+1’ Пабло де Бласіс

Ейбар вийшов вперед на 20-й хвилині поєдинку, але через 11 хвилин Мессі оформив дубль впродовж 2-х атак Барселони. Наприкінці тайму через помилку Сіллессена Ейбар зрівняв рахунок.

Барселона розписала бойову нічию з Ейбаром в заключному турі чемпіонату

У підсумку – результативна нічия 2:2. Барселона завершла чемпіонат на 1 сходинці з 87 очками в активі, Ейбар – 12-й та набрав впродовж турніру 47 балів.

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