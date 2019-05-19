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Борусія М – Борусія Д – 0:2 – відео голів та огляд матчу

19 травня 06:00 244 Читать на русском
Борусія М – Борусія Д – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Радість гравців Борусія Д / Твіттер ФК Борусія Д

Борусія Д на виїзді переграла Борусію М (2:0), однак поступилась Баварії у перегонах за Срібною салатницею. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Борусія Д.

 
Джейдон Санчо 45’
Марко Ройс 54’
45’ Джейдон Санчо
54’ Марко Ройс

Борусія Д на виїзді обіграла Борусію М. Перший тайм проходив на рівних, проте перед самісінькою перервою Санчо вивів "жовто-чорних" вперед. А в другому таймі Ройс поставив крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Борусія Д набрала 76 очок та залишилась на відстані 2-ох балів від чемпіона Баварії, а Борусія М з 55 пунктами не змогла втримати перевагу над Байєром і розпочне наступний сезон у Лізі Європи.

Баварія розгромила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини, Байєр потрапив у Лігу чемпіонів

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