Борусія М – Борусія Д – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Борусія Д на виїзді переграла Борусію М (2:0), однак поступилась Баварії у перегонах за Срібною салатницею. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Борусія Д.

Борусія Д на виїзді обіграла Борусію М. Перший тайм проходив на рівних, проте перед самісінькою перервою Санчо вивів "жовто-чорних" вперед. А в другому таймі Ройс поставив крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Борусія Д набрала 76 очок та залишилась на відстані 2-ох балів від чемпіона Баварії, а Борусія М з 55 пунктами не змогла втримати перевагу над Байєром і розпочне наступний сезон у Лізі Європи.

Баварія розгромила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини, Байєр потрапив у Лігу чемпіонів