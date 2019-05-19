Лунін – найкращий гравець матчу, Кравець отримав хороші оцінки – успіхи українців у останньому турі Прімери

Гравці збірної України Андрій Лунін і Василь Кравець зіграли за Леганес проти Уески в останньому турі Прімери. Команда наших хлопців мінімально поступилася супернику (2:1), однак є певний позитив.

Лунін вдруге поспіль вийшов у воротах Леганеса та провів на полі увесь поєдинок. Кравець отримав місце в старті "пепінерос" вперше за 4 тури, звично закривши позицію лівого латераля в схемі 3-5-2. Василю виділили 80 хвилин, після чого він поступився місцем партнеру, а Леганес вже без нього пропустив вирішальний гол.

Леганес з Луніним і Кравцем програв Уесці, Сельта на останніх хвилинах врятувала нічию з Райо Вальєкано

Обидва м'ячі у ворота Луніна влетіли після стандартів – спершу штрафний, потім кутовий. У тих епізодах український голкіпер був просто статистом і ніяк не впливав на розвиток подій. Прямої провини Андрія в голах немає, однак він міг зіграти краще. Особливо в першому моменті, коли не розрахував траекторію та застиг в напівпозиції.

У другому таймі Луніну довелося серйозно попрацювати, адже Уеска мала велику перевагу, створила чимало шансів і завдала 6 ударів у площину воріт українця. 4 з них завершилися сейвами Андрія.

Завадив Мелеро забити головою з близької відстані, взяв постріли Камачо (один намертво), нейтралізував спробу Гомеса, потягнув удар впритул у першому таймі (арбітр зафіксував офсайд) – гра Луніна на лінії продовжує вражати. Вчора він парирував удари в сумі на 0.49 xG.

Гравець матчу з Еспаньйолом, або "Він буде великим" – Лунін вразив Леганес та іспанські ЗМІ, українець провокує Реал

Коментатор поєдинку неодноразово відзначав впевненість Андрія і захоплювався його технікою на лінії воріт. 20-річний голкіпер – один з небагатьох футболістів Леганеса, хто зумів проявити себе в провальному другому таймі. Вболівальники "пепінерос" визнали Луніна найкращим гравцем матчу в їхній команді.

#ManOfTheMatch | Andriy Lunin ha sido elegido, por la afición, como el mejor jugador del @CDLeganes en el #HuescaLeganés pic.twitter.com/Soow6f4XJP — Hora Blanquiazul (@horablanquiazul) 19. Mai 2019

Статистичні портали виставили йому не надто хороші оцінки: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.4 (другий найгірший бал). Причина очевидна – два пропущені голи. Однак є ще один нюанс. Лунін мав труднощі з початком атак Леганеса – половина його передач не знайшли адресатів. У таких цифрах немає нічого катастрофічного, адже 80% пасів Андрія були лонгболами через півполя, але на оцінки вони вплинули.

Загалом Лунін довів свою кваліфікацію на рівні Прімери, зберігаючи холоднокровність на фоні постійних чуток про своє майбутнє в Реалі. При цьому навички читання гри та виходи з воріт все ще потрібно вдосконалювати.

Зідан розлютився і відповів на чутки про Реал: Лунін чи син, Грізманн, прощання з зірками – що відбувається насправді

Василь Кравець провів неоднозначний матч проти Уески. В його діях було багато браку, наслідком чого ставали порушення. Латераль здійснив 3 фоли – найбільше в команді. Василю не вистачає взаєморозуміння з партнерами: Весга регулярно дублював переміщення українця у вільну зону, сам Кравець не завжди встигав запропонувати себе на фланзі.

Екс-гравець Карпат відпрацював з низькою точністю передач – 71%. Простріли та подачі Кравець виконував ніби навмання, адже часто гравці Леганеса навіть не відкривалися в ту зону, куди посилався м'яч. Всі 6 кросів українського захисника були невлучними.

При цьому варто відзначити, що Василь традиційно добре проявив себе в дриблінгу – 3 з 4 спроб завершилися вдало, що є найкращим результатом у складі гостей.

Посередню роботу з м'ячем Кравець намагався нейтралізувати високим рівнем самовіддачі. Він вступив у 16 єдиноборств і виграв 9 з них – другий показник серед гравців Леганеса.

Уеска більше атакувала протилежним флангом, тому захисна карта Кравця в порівнянні з картами його партнерів по обороні виглядає досить скупо. Втім, обидві спроби відбору від Василя завершилися вдало, також він записав на свій рахунок по одному перехопленні та виносі, плюс 4 підбирання.

Заміна під завісу зустрічі не була реакцією на провали українця чи втому. Наставник в останньому турі хотів дати декілька ігрових хвилин для Шимановскі, який пропустив півтора року через травму.

Кравець отримав нормальні оцінки від статистичних порталів. WhoScored – 6.9 (топ-3 бал у складі Леганеса), SofaScore – 6.9 (середній результат).

Кравець провів невиразний поєдинок проти Атлетіка: він "психонув" після заміни та отримав жахливі оцінки від ЗМІ