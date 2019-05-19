toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Гвардіола висварив Стерлінга після тріумфу в Кубку Англії – вінгер оформив дубль і віддав асист

19 травня 09:51 1902 Читать на русском
Гвардіола висварив Стерлінга після тріумфу в Кубку Англії – вінгер оформив дубль і віддав асист
Стерлінг і Гвардіола / фото із соцмереж

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після завершення фінального поєдинку Кубка Англії проти Уотфорда (6:0) емоційно поспілкувався з одним із героїв "містян" Рахімом Стерлінгом.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

Головний тренер "упіймав" вінгера після фінального свистка й почав вказувати англійцю на допущені впродовж матчу помилки.

Манчестер Сіті – Уотфорд – 6:0 – відео голів та огляд матчу

"Рахім провів неймовірний сезон, передусім він не травмувався, він фізично сильний, конкурентноздатний. І він одна з причин того, що нам вдалося зробити цьогоріч. Та в першому таймі він не грав дуже добре.

Коли я кажу, як ми можемо стати кращими – це ось про такі моменти. Він втрачав прості м'ячі, повинен був діяти швидше. Ми завжди можемо вдосконалюватися, я передусім. Я прошу свій штаб підштовхувати мене до розвитку", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Відзначимо, що Рахім Стерлінг забив двічі у ворота Еуреліо Гомеса, а також асистував Давіду Сілві.

blog_ava
Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім
08:55
7168
Теги
Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Уотфорд Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
33
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук