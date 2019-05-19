Гвардіола висварив Стерлінга після тріумфу в Кубку Англії – вінгер оформив дубль і віддав асист

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після завершення фінального поєдинку Кубка Англії проти Уотфорда (6:0) емоційно поспілкувався з одним із героїв "містян" Рахімом Стерлінгом.

Головний тренер "упіймав" вінгера після фінального свистка й почав вказувати англійцю на допущені впродовж матчу помилки.

Манчестер Сіті – Уотфорд – 6:0 – відео голів та огляд матчу

"Рахім провів неймовірний сезон, передусім він не травмувався, він фізично сильний, конкурентноздатний. І він одна з причин того, що нам вдалося зробити цьогоріч. Та в першому таймі він не грав дуже добре.

Коли я кажу, як ми можемо стати кращими – це ось про такі моменти. Він втрачав прості м'ячі, повинен був діяти швидше. Ми завжди можемо вдосконалюватися, я передусім. Я прошу свій штаб підштовхувати мене до розвитку", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Відзначимо, що Рахім Стерлінг забив двічі у ворота Еуреліо Гомеса, а також асистував Давіду Сілві.