Коноплянка вперше після травми зіграв за Шальке – відеоогляд матчу проти Штутгарта

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка допоміг своїй команді втримати нічию в матчі 34-го туру Бундесліги зі Штутгартом (0:0).

Українець вийшов на завершальні 10 хвилин, замінивши Саута Сердара. За час, проведений на полі, Коноплянка встиг завдати одного удару по воротах.

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Нагадаємо, Євген відновлювався після ушкодження м'яза стегна, яке він отримав на тренуванні Шальке ще в середині квітня.

Коноплянка востаннє грав на початку квітня, коли гельзенкірхенці програли Вердеру (0:2). Усього в його активі 13 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 1 гол і відзначився одним асистом.

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