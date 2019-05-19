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Коноплянка вперше після травми зіграв за Шальке – відеоогляд матчу проти Штутгарта

19 травня 12:14 545 Читать на русском
Коноплянка вперше після травми зіграв за Шальке – відеоогляд матчу проти Штутгарта
Євген Коноплянка / Getty images

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка допоміг своїй команді втримати нічию в матчі 34-го туру Бундесліги зі Штутгартом (0:0).

 

Українець вийшов на завершальні 10 хвилин, замінивши Саута Сердара. За час, проведений на полі, Коноплянка встиг завдати одного удару по воротах.

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Нагадаємо, Євген відновлювався після ушкодження м'яза стегна, яке він отримав на тренуванні Шальке ще в середині квітня.

Коноплянка востаннє грав на початку квітня, коли гельзенкірхенці програли Вердеру (0:2). Усього в його активі 13 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 1 гол і відзначився одним асистом.

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