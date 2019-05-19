Зінченко у фіналі Кубка Англії: погані оцінки та відсутність критики, іменний автобус для фанів, футболка легенди клубу

Манчестер Сіті виграв домашній требл, розтрощивши у фіналі Кубка Англії Уотфорд (6:0). Олександр Зінченко не показав на Уемблі нічого особливого, тому англійська преса пошкодувала йому хороших оцінок, хоча й не піддала українця критиці.

Футболісти Манчестер Сіті зробили подарунок своїм вболівальникам до фіналу Кубка Англії. Вони підготували транспорт, щоб фани добралися з Манчестера в Лондон і назад безкоштовно. Кожен гравець оплатив дорогу автобуса з власним іменем та подарував його пасажирам автографи на фото. Не став виключенням Олександр Зінченко.

Розминку на Уемблі "містяни" проводили в особливій ретро формі з червоно-чорними футболками. Саме в такій Манчестер Сіті в 1969-му завоював Кубок Англії, обігравши у фіналі Лестер. Гравці на честь 50-й річниці віддали данину тому успіху – на їхніх спинах були прізвища учасників переможного поєдинку.

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Зінченко одягнув футболку з прізвищем Глина Пардо. Він виступав на позиції лівого фулбека, але також не був природним захисником, а розпочинав в ролі крайнього форварда. Пардо провів у Ман Сіті всю кар'єру та досі залишається наймолодшим дебютантом в історії клубу – перший матч за основу ще в 15 років. Велика честь для Олександра вийти на поле Уемблі з ім'ям такого футболіста.

Remembering our history while trying to make some more! ️



#mancity pic.twitter.com/FA6vMrCafo — Manchester City (@ManCity) 18. Mai 2019

Зінченко завершує сезон у статусі основного лівого захисника Манчестер Сіті. Його поява в старті "містян" на фінал Кубка Англії не піддавалася жодним сумнівам. Поруч на лівому краю вийшов Рахім Стерлінг, а це означало, що українцю, окрім звичних зміщень у півфланг, доведеться часто створювати ширину на бровці.

Забігання в глиб флангу найчастіше завершуються кросами у штрафний майданчик. Від матчу до матчу точність подач і прострілів Зінченка не покращується. Вчора 5 з 6 кросів Олекса були невдалими. Тут вина не лише на ньому – цей елемент, ймовірно, найменш відпрацьований в атакувальних діях команди. Марез вчора настріляв 8 кросів – всі "в молоко". Підготовчими передачами Зінченко добре підтримував атаки, але за вчорашній креатив отримати похвалу не може.

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В останні тижні гра Манчестер Сіті трансформувалася. Тепер немає явного акценту на лівий фланг, який забезпечував Зінченку лідерство в команді за пасами. Тому заробити хорошу оцінку від статистичних порталів українцю зараз важче. Водночас не було можливості компенсувати це вдалими діями в захисті – лише один винос, один блок і п'ять підбирань. Бали за статистику одні з найгірших серед "містян": WhoScored – 7.2, SofaScore – 7.3.

Англійські ЗМІ оцінюють не сухі цифри, а й контекст. На жаль, головний спогад про Зінченка в фіналі негативний. Олександр примудрився організувати для Уотфорда найкращий момент у матчі. Пішов вперед, обрізався неточною передачею та не встиг закрити свою зону, якою суперник провів класну контру та ледь не забив.

Відтак позитивних оцінок не було й тут. Авторитетний Sky Sports виділив Зінченка найгіршим у складі Манчестер Сіті разом з Вокером – 6 балів.

Схоже бачення у Daily Mail – оцінка 6 для Зінченка, поряд з Марезом і Гюндоганом найнижча в команді. "Комфортніше почувався в атакувальних діях, ніж при поверненні до власних воріт. На початку зустрічі залишив багато вільного простору позаду себе, чим Уотфорд повинен був скористатися", – пише популярне видання про гру Олександра.

Варто відзначити, що попри відносно погані оцінки журналісти особливо не критикують Зінченка. Просто партнери зіграли яскравіше, а українець залишився в тіні. Він заробив за весну авторитет, який зараз не може перекреслити парою невиразних ігор.

"Не відчував серйозної загрози, виконував функції допоміжного вінгера", – інформує портал Squawka, який назвав Олександра найгіршим у команді на рівні з Марезом з оцінкою 6. Алжирець в кількох виданнях позбавив нашого хлопця статусу головного невдахи.

"Відсутність загрози від Деулофеу дозволила Зінченку вільно домінувати на лівому фланзі Сіті. Комфортний для нього вечір", – вважає Express, додаючи, втім, поганий бал 5.

Найнижча оцінка, але мінімум критики й від респектабельного The Guardian – 7 балів. "Помилковий пас українця призвів до раннього шансу Перейри, але це було єдине помутніння в його голові. Зінченко завершує сезон, як справедливий перший вибір на лівий фланг оборони", – інформує Джеймі Джексон.

Інші видання виділяють Зінченку середні бали. Independent – 7. The Times – 7. "Гравець, який поступово прогресував у цьому сезоні. Ефективно працює зі Стерлінгом на фланзі", – вважає Пол Роуен.

"Мусив боротися з небезпечним Деулофеу, але виграв свою дуель. Окрім цього, забезпечив прекрасну підтримку попереду", – такою є авторитетна думка кореспондента ESPN по Манчестер Сіті Джонатана Сміта. 8 балів від нього для Зінченка, як і для більшості "містян".

Популярна місцева газета Manchester Evening News поставила Олександру 7 – середня температура по команді, нижче тільки в Мареза. "Його помилка ледь не подарувала Перейрі гол, однак після цього Зінченко зібрався та став важливою частиною атак Сіті лівим флангом", – додає Стюарт Бреннан.

Вболівальники оцінили Зінченка третім найгіршим балом у команді. 6,12 від читачів BBC – тільки Стоунз і Вокер вразили людей менше. Щоправда, в мережі прихильники Сіті знову ж таки обійшлися без неприємних слів. Натомість були пости вдячності.

I'm so fucking happy for Zinchenko, rejected a move to Wolves to fight for his place in the team this season, and guess what he's won the treble and been one of our most important players this season... This is the type of mentality we need in our squad. Love you @Azinchenko17! pic.twitter.com/nWNQl1rin2 — ➃ (@RuIerOfLatveria) 18. Mai 2019

"Я дико щасливий за Зінченка, який відмовився від трансферу у Вулверхемптон, щоб боротися за своє місце в команді. І вгадайте, що в підсумку – він виграв требл і став одним з найважливіших гравців у сезоні. Саме така ментальність нам потрібна. Люблю тебе".

Now I'm not trying to say he's the best full back in the world, he's far from it! But the amount he has adapted and the things he has achieved in so little times so just show what a brilliant career he will have!



Let me know what u guys think Should he be our starter next year? — Brandy (Was WalkerWayz) (@TheEdersonWay) 18. Mai 2019

"Я не намагаюся переконати, що він є найкращим фулбеком у світі, йому ще далеко. Однак настільки він адаптувався, чого досяг у такий короткий термін – ці все показує, яку розкішну кар'єру він матиме.

Як ви думаєте, він повинен стати основним гравцем команди в наступному сезоні?"

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