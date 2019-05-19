Зінченко у фіналі Кубка Англії: погані оцінки та відсутність критики, іменний автобус для фанів, футболка легенди клубу

Манчестер Сіті виграв домашній требл, розтрощивши у фіналі Кубка Англії Уотфорд (6:0). Олександр Зінченко не показав на Уемблі нічого особливого, тому англійська преса пошкодувала йому хороших оцінок, хоча й не піддала українця критиці.
Футболісти Манчестер Сіті зробили подарунок своїм вболівальникам до фіналу Кубка Англії. Вони підготували транспорт, щоб фани добралися з Манчестера в Лондон і назад безкоштовно. Кожен гравець оплатив дорогу автобуса з власним іменем та подарував його пасажирам автографи на фото. Не став виключенням Олександр Зінченко.
Розминку на Уемблі "містяни" проводили в особливій ретро формі з червоно-чорними футболками. Саме в такій Манчестер Сіті в 1969-му завоював Кубок Англії, обігравши у фіналі Лестер. Гравці на честь 50-й річниці віддали данину тому успіху – на їхніх спинах були прізвища учасників переможного поєдинку.
Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко – володар Кубка Англії, але фінал провів блідо, історичне досягнення "містян"
Зінченко одягнув футболку з прізвищем Глина Пардо. Він виступав на позиції лівого фулбека, але також не був природним захисником, а розпочинав в ролі крайнього форварда. Пардо провів у Ман Сіті всю кар'єру та досі залишається наймолодшим дебютантом в історії клубу – перший матч за основу ще в 15 років. Велика честь для Олександра вийти на поле Уемблі з ім'ям такого футболіста.
Зінченко завершує сезон у статусі основного лівого захисника Манчестер Сіті. Його поява в старті "містян" на фінал Кубка Англії не піддавалася жодним сумнівам. Поруч на лівому краю вийшов Рахім Стерлінг, а це означало, що українцю, окрім звичних зміщень у півфланг, доведеться часто створювати ширину на бровці.
Забігання в глиб флангу найчастіше завершуються кросами у штрафний майданчик. Від матчу до матчу точність подач і прострілів Зінченка не покращується. Вчора 5 з 6 кросів Олекса були невдалими. Тут вина не лише на ньому – цей елемент, ймовірно, найменш відпрацьований в атакувальних діях команди. Марез вчора настріляв 8 кросів – всі "в молоко". Підготовчими передачами Зінченко добре підтримував атаки, але за вчорашній креатив отримати похвалу не може.
"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті
В останні тижні гра Манчестер Сіті трансформувалася. Тепер немає явного акценту на лівий фланг, який забезпечував Зінченку лідерство в команді за пасами. Тому заробити хорошу оцінку від статистичних порталів українцю зараз важче. Водночас не було можливості компенсувати це вдалими діями в захисті – лише один винос, один блок і п'ять підбирань. Бали за статистику одні з найгірших серед "містян": WhoScored – 7.2, SofaScore – 7.3.
Англійські ЗМІ оцінюють не сухі цифри, а й контекст. На жаль, головний спогад про Зінченка в фіналі негативний. Олександр примудрився організувати для Уотфорда найкращий момент у матчі. Пішов вперед, обрізався неточною передачею та не встиг закрити свою зону, якою суперник провів класну контру та ледь не забив.
Відтак позитивних оцінок не було й тут. Авторитетний Sky Sports виділив Зінченка найгіршим у складі Манчестер Сіті разом з Вокером – 6 балів.
Схоже бачення у Daily Mail – оцінка 6 для Зінченка, поряд з Марезом і Гюндоганом найнижча в команді. "Комфортніше почувався в атакувальних діях, ніж при поверненні до власних воріт. На початку зустрічі залишив багато вільного простору позаду себе, чим Уотфорд повинен був скористатися", – пише популярне видання про гру Олександра.
Варто відзначити, що попри відносно погані оцінки журналісти особливо не критикують Зінченка. Просто партнери зіграли яскравіше, а українець залишився в тіні. Він заробив за весну авторитет, який зараз не може перекреслити парою невиразних ігор.
"Не відчував серйозної загрози, виконував функції допоміжного вінгера", – інформує портал Squawka, який назвав Олександра найгіршим у команді на рівні з Марезом з оцінкою 6. Алжирець в кількох виданнях позбавив нашого хлопця статусу головного невдахи.
"Відсутність загрози від Деулофеу дозволила Зінченку вільно домінувати на лівому фланзі Сіті. Комфортний для нього вечір", – вважає Express, додаючи, втім, поганий бал 5.
Найнижча оцінка, але мінімум критики й від респектабельного The Guardian – 7 балів. "Помилковий пас українця призвів до раннього шансу Перейри, але це було єдине помутніння в його голові. Зінченко завершує сезон, як справедливий перший вибір на лівий фланг оборони", – інформує Джеймі Джексон.
Інші видання виділяють Зінченку середні бали. Independent – 7. The Times – 7. "Гравець, який поступово прогресував у цьому сезоні. Ефективно працює зі Стерлінгом на фланзі", – вважає Пол Роуен.
"Мусив боротися з небезпечним Деулофеу, але виграв свою дуель. Окрім цього, забезпечив прекрасну підтримку попереду", – такою є авторитетна думка кореспондента ESPN по Манчестер Сіті Джонатана Сміта. 8 балів від нього для Зінченка, як і для більшості "містян".
Популярна місцева газета Manchester Evening News поставила Олександру 7 – середня температура по команді, нижче тільки в Мареза. "Його помилка ледь не подарувала Перейрі гол, однак після цього Зінченко зібрався та став важливою частиною атак Сіті лівим флангом", – додає Стюарт Бреннан.
Вболівальники оцінили Зінченка третім найгіршим балом у команді. 6,12 від читачів BBC – тільки Стоунз і Вокер вразили людей менше. Щоправда, в мережі прихильники Сіті знову ж таки обійшлися без неприємних слів. Натомість були пости вдячності.
"Я дико щасливий за Зінченка, який відмовився від трансферу у Вулверхемптон, щоб боротися за своє місце в команді. І вгадайте, що в підсумку – він виграв требл і став одним з найважливіших гравців у сезоні. Саме така ментальність нам потрібна. Люблю тебе".
"Я не намагаюся переконати, що він є найкращим фулбеком у світі, йому ще далеко. Однак настільки він адаптувався, чого досяг у такий короткий термін – ці все показує, яку розкішну кар'єру він матиме.
Як ви думаєте, він повинен стати основним гравцем команди в наступному сезоні?"
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