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Леганес з Луніним і Кравцем програв Уесці, Сельта на останніх хвилинах врятувала нічию з Райо Вальєкано

18 травня 23:47 935 Читать на русском
Леганес з Луніним і Кравцем програв Уесці, Сельта на останніх хвилинах врятувала нічию з Райо Вальєкано
Уеска – Леганес – 2:1

В рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги Валядолід поступився Валенсії, Еспаньйол переміг Реал Сосьєдад, Севілья здолала Атлетік, Хетафе, Леванте, Сельта та Атлетіко зіграли свої матчі внічию, Алавес переграв Жирону, а Леганес програв Уесці.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 38-й тур

Леванте – Атлетіко – 2:2

Голи: Альмада, 7, Рожер, 36 – Ернандес, 68, Камельйо, 79

Вилучення: Анхель Корреа, 51 (Атлетіко, червона картка)

Вальядолід – Валенсія – 0:2

Голи: Солер, 36, Морено, 52

Еспаньйол – Реал Сосьєдад – 2:0

Голи: Росалес, 58, Лі Ву, 65

Севілья – Атлетік 2:0

Голи: Бен-Єддер, 44, Ель-Хаддаді, 90+2

Хетафе – Вільяреал 2:2

Голи: Портільо, 13, Максімовіч, 76 – Іборра, 44, Морено, 87

Алавес – Жирона – 2:1

Голи: Вакасо, 40, Кальєрі, 83 – Порту, 86

Сельта – Райо Вальєкано – 2:2

Голи: Аспас, 81 (пен), 90+2 – Ембарба, 29 (пен), Медран, 71

Уеска – Леганес – 2:1

Голи: Мантовані, 56, 83 – Мантовані, 38 (автогол)

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Заключний 38-ий тур чемпіонату Іспанії відкривали Леванте і Атлетіко. Вже на початку матчу, після подачі з кутового, Рубен Везу відпасував на Еріка Кабако Альмаду, який п’яткою спрямував круглого у ворота, відкривши рахунок у матчі. В середині першого тайму Атлетіко протягом чотирьох хвилин чотири рази міг зрівнювати рахунок: спочатку голкіпер у божевільному стрибку відбив удар Феліпе Луїса, згодом Антуану Грізманну двічі не вистачило лічених сантиметрів аби влучити у ворота, а тоді Дієго Годін після подачі з кутового влучив у праву стійку. Під кінець тайму валенсійці відзначились вдруге: після дитячої помилки Томаса Партея Марті Сальвадор Рожер перехопив м’яч і без проблем переграв Антоніо Адана. На початку другого тайму суддя показав Анхелю Корреа жовту картку. Однак за дві хвилини, скориставшись системою VAR, змінив її на червону, залишивши Атлетіко у меншості. Леванте продовжував тиснути і мав ще кілька непоганих моментів збільшити свою перевагу. Однак забив Атлетіко: Родріго потужно пробив з-за меж штрафного майданчика і влучив у ліву дев’ятку. За десять хвилин до закінчення матчу на добиванні вдало зіграв Серхіо Камельйо і зрівняв рахунок у матчі. На 87-й хвилині Марті Рожер міг виводити Леванте вперед, однак м’яч після його удару влучив у поперечину!

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В іншому матчі Вальядолід приймав Валенсію. В середині першого тайму Карлос Солер, опинившись віч-на-віч з голкіпером суперника, відкрив рахунок у матчі. А на початку другої половини зустрічі Родріго Морено збільшив перевагу "кажанів". На 77-й хвилині Вальядолід вимагав призначення одинадцятиметрового удару, однак арбітр, скориставшись системою VAR, пенальті не призначив .

Реал Сосьєдад приїхав у гості до Еспаньйола. У першому таймі "папуги" більше володіли ініціативою, однак не змогли втілити свою перевагу у забиті голи. По перерві за справу взялись господарі і двічі засмутили гостей: на 58-й хвилині Роберто Росалес відкрив рахунок, а за сім хвилин Лі Ву подвоїв перевагу своєї команди.

Севілья забивала Атлетіку виключного на останніх хвилинах обох таймів: спочатку на 44-й хвилині відзначився Віссам Бен-Єддер, а у додатковий час Мунір Ель-Хаддаді встановив остаточний рахунок у матчі.

Хетафе і Вільяреал розписали бойову нічию. У першому таймі на гол Франсіско Портільо влучним ударом відповів Вісенте Іборра, а по перерві після голу Неманьї Максімовіча рахунок зрівняв Жерар Морено.

Леганес завершував чемпіонат виїздом на матч з Уескою. На нього випустили і Кравця, і Луніна. Василь залишився непомітним, а от Андрій кілька разів відверто врятував. У першому таймі його команда виглядала краще, але вперед вдалося вийти тільки на 39-й хвилині після прострілу, який у власні ворота зрізав Мантовані. По перерві сильніше заграли господарі, які відігралися на 56-й – це все той же Мантовані замкнув подачу зі штрафного. Надалі команди почергово перехоплювали ініціативу та загострювали, однак Уеска була наполегливішою. На 83-й хвилині "червоно-гранатові" заробили кутовий, подачу з якого головою у дальній кут замкнув Мантовані – 2:1. Леганес так і не відігрався, а рахунок міг бути і більшим, якби Лунін не потягнув кілька складних м'ячів.

У паралельній зустрічі Алавес приймав Жирону, яка вже вилетіла з Ла Ліги. Загалом поєдинок виглядав динамічно і рівно, а голкіперам довелося виконати по кілька прекрасних сейвів. У першому таймі баски діяли трохи гостріше, що, зрештою, вилилось у гол Вакасо на 40-й хвилині. По перерві каталонці були дещо гострішими, отримавши шанси зрівняти рахунок на 51-й та 78-й хвилинах – удар Порту парирував Сівера, а Думбія головою влучив у стійку. Алавес покарав за марнотратство на 83-й, коли Кальєрі забив другий гол – гостей же вистачило лише на гол престижу, який забив Порту.

Сельта в цей час зустрічалася з Райо Вальєкано – ще однією командою, яка вилетіла у Сегунду. У першому таймі суперники діяли доволі агресивно, що вилилось у купу фолів. Один з них на 27-й хвилині стався у штрафному галісійців: арбітр переглянув повтор і після довгих суперечок призначив пенальті, який реалізував Ембарба. У Сельти до перерви також було кілька падінь, які навіть призводили до залучення VAR, однак свою "точку" господарі до перерви так і не отримали. У другому таймі Райо зумів вирівняти хід поєдинку, а на 71-й хвилині Медран точним ударом з пасу Ембарби забив другий гол. Здавалося, що це перемога, однак Сельта на 81-й змогла відквитати один м'яч з пенальті, який реалізував Аспас, а вже у компенсований час Яго замкнув передачу Оласи точним ударом, встановивши остаточний рахунок – 2:2.

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