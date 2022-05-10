Наши за границей

Андрей Лунин накануне дебютировал в Примере за Реал. "Большего я и не ожидал", – украинец услышал оценку Анчелотти после поражения от Атлетико. Лунин может покинуть Реал и уже имеет первый вариант – в клубе впечатлены дебютом Андрея, но готовят сложное решение.

Виталий Миколенко также накануне провел отличный матч в АПЛ. "Эпизод незабываемой магии среди черного сезона": Миколенко окрестили новым героем Эвертона, который спасает Лэмпарда. Виталий скромно прокомментировал дебютный гол в Англии.

Руслан Малиновский в эпицентре новой Атланты на фоне интереса топ-клубов. Александр Зинченко вошел в команду недели АПЛ.

Украина

Роберто Де Дзерби окончательно решил покинуть Шахтер и имеет супервариант с участником Лиги чемпионов. Виктор Скрипник может заменить итальянца. Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Нереса, однако игрок просит слишком большую зарплату.

Сборная Украины провела финальную тренировку перед вылетом в Германию на матч с Гладбахом. Мудрик приступил к полноценной работе в лагере сборной Украины. Паралимпийская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира – "сине-желтые" продолжили голевую феерию.

Мир

Эрлинг Холанд прошел медосмотр в Манчестер Сити и готовит прощание с Дортмундом – "горожане" сумели сбить цену. Килиан Мбаппе прибыл в Мадрид и подогревает интригу по поводу своего будущего. Садио Мане может оказаться в Баварии. Умер бывший футболист Аякса – ему было всего 29 лет.