О смерти футболиста сообщили несколько нидерландских изданий и один из его бывших клубов – Лудогорец. Никакие детали пока не разглашаются.

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Стоит отметить, что Джоди Лукоки было всего 29 лет. Последним клубом вингера был Твенте, с которым он расторг контракт три месяца назад. Футбольное образование Лукоки получил в Аяксе, за который суммарно сыграл 35 матчей (трижды выигрывал в Эредивизи). Международную карьеру начинал у молодежных сборных Нидерландов, но впоследствии решил выступать за свою родину – ДР Конго.

Наибольшего успеха Джоди Лукоки добился в Лудогорце, где играл вместе с защитником сборной Украины Игорем Пластуном. За болгарский клуб Лукоки провел 158 матчей (30 голов, 23 ассиста), четырежды завоевал золотые медали чемпионата и дважды торжествовал в национальном Кубке.