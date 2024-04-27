Бенфика в домашнем матче 31-го тура чемпионата Португалии совершила камбэк против Браги. Читайте обзор поединка в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии 2023/24, 31-й тур

Бенфика – Брага – 3:1

Голы: Маркос Леонардо, 71, 90+5, Нерес, 85 – Рикардо Орта, 28

Удаление: Виктор Лопес, 89 (Брага)

Бенфика сошлась в битве с конкурентом за лидерские позиции – Брагой. Трубин снова оказался в стартовом составе. "Орлы" могли повести в счете на 10-й минуте, но Кабрал головой попал в поперечину. Брага ответила сильным ударом Рикардо Орты в ближний угол, но Трубин перевел мяч на угловой.

Миколенко рискует вылететь на длительный срок– тренер Эвертона дал неутешительную оценку травмы украинца

А на 28 минуте Анатолий пропустил. Джало прорвался правым флангом и отдал на 11-метровую отметку, где никто не держал Рикардо Орту. Хавбек пробил в прикосновение, а Трубин не видел момент удара из-за соперника, которого в игре оставил Антониу Силва, и пропустил между ног.

До перерыва украинец еще спас от удара Джало, на что Бенфика ответила попыткой Аурснеса. Во втором тайме "орлы" владели инициативой и больше атаковали, но с моментами Каррераса и Ди Марии справился Матеус. На 72-й минуте Бенфика отыгралась. Удар Жоау Мариу заблокировали, а Маркоса Леонардо никто не держал в штрафной.

Давид Нерес вырвал победу для Бенфики – экс-вингер Шахтера на дальней стойке замкнул навес Ди Марии с левого фланга. В компенсированное время Маркос Леонардо закрепил успех, а Брага осталась в меньшинстве после удаления Виктора Гомеса. Относительно Трубина, то голкипер даже несмотря на пропущенный гол, получил достаточно высокие 7, 9 балла. Анатолий совершил 6 сейвов, точность передач – 82%, но только 1 из 4 точных длинных пасов.

Таким образом, Бенфика набрала 76 очков и приблизилась к первому Спортингу, Брага с 62 баллами не смогла опередить Порту.

Довбик в клубе Роналду: забил гол, не реализовал пенальти – Жирона прервала 5-матчевую серию поражений и обошла Барселону