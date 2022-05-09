"Сине-желтые" настраиваются на первый спарринг против менхенгладбасской Боруссии.

Сборная Украины продолжает подготовку в Словении к матчу отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии. В понедельник, 9 мая, уже традиционно подопечные Петракова провели две тренировки, сообщает официальный сайт УАФ.

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Утреннее занятие было посвящено работе над стандартами. Вечером команда была разделена на две группы: одна работала в тренажерном зале, другая – по желанию отрабатывала удары или играла в теннисбол. В тренировке принял участие 21 игрок – Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк продолжают восстанавливаться после повреждений.

Во вторник, 10 мая, команда отправится в Германию, где 11 мая проведет контрольный матч с Боруссией Менхенгладбах. В 12:40 "сине-желтые" чартерным рейсом вылетят из Любляны в Дюссельдорф. С аэродрома сборная автобусом доберется до Менхенгладбаха, где разместится в гостинице прямо на арене Боруссия Парк.

В 19:30 состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды. Сразу после этого начнется предматчевая тренировка национальной команды, которая будет полностью открыта для представителей СМИ.

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