Чемпионат мира-2022 среди паралимпийских сборных, 1/4 финала

Украина – Ирландия – 5:1

Голы: Беденок, 37, Лень, 44, 53, Доненко, 45, Шкварло, 58 — Шеридан, 60+2.

После суперуверенного прохождения группового турнира (три победы с разницей мячей 17:1) подопечные Сергея Овчаренко и Тараса Дутко убедительно разобрались с Ирландией.

Паралимпийская сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата мира – 17:1 в трех матчах

В первом тайме кипер ирландцев несколько раз спасал свою команду и помог удержать нули на табло, однако во второй половине игры украинцев уже не сдержал никто. "Сине-желтые" забили сразу 5 голов, а пропустили только один уже в компенсированное время. 5:1 – сверхрезультативная серия украинцев на Мундиале продолжается. Меньше 5-ти за матч наши ребята не забивают.

Полуфинальный поединок чемпионата мира с участием сборной Украины состоится 12 мая, сообщает официальный сайт УАФ.

Заметим, что сборная Украины среди игроков с пороками опорно-двигательного аппарата добывала медали на 11-ти последних Мундиалях. "Сине-желтые" 5 раз становились чемпионами мира (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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