"Мой забитый мяч – это неважно. Важно то, что мы набрали 3 очка. Игра была очень тяжелой, но мы справились и одержали победу. Это делает меня счастливым. Победы – это единственное, что имеет значение в остальных матчах. Неважно, против кого мы будем играть. Нам нужны три очка в каждой игре, мы будем настраиваться именно на такой результат.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2

Когда я забил, все прибежали ко мне. Это меня порадовало, такие вещи придают невероятной уверенности. Это отличное чувство, и я очень рад отпраздновать этот момент с моими партнерами. И болельщики… Вау. Наши фанаты невероятны, и неважно – матч домашний или гостевой. Хочу их очень сильно поблагодарить, обожаю их.

С каждой игрой чувствую все большую уверенность. Главный тренер помогает в этом, особенно во время перерывов между матчами, когда у нас есть возможность поработать на тренировках. После разговоров с ним я чувствовал, что моя уверенность становится все больше", – цитирует Миколенко официальный сайт Эвертона.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета