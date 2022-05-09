Малиновский в эпицентре новой Аталанты на фоне интереса топ-клубов – вызов для Гасперини после провального сезона
Будущее межсезонье станет очень важным для клуба из Бергамо, выпавшего из элиты Серии А.
Ожидалось, что нынешний сезон может стать прорывом для Аталанты. Бергамаски наконец-то купили хорошего голкипера и качественно поработали над глубиной состава. Однако все сложилось совсем по-другому. Лидеры часто получали травмы и команда перестала демонстрировать надлежащий уровень игры.
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Дошло до того, что Джан Пьеро Гасперини усомнился в своем будущем, хотя только в ноябре подписал новый контракт. В то же время, Альфредо Педулла из Gazzetta dello Sport убеждает, что специалисту стоит отбросить сомнения и готовиться к большой перестройке. Стало очевидно, что Аталанте нужны серьезные кадровые изменения для возвращения в когорту лучших.
К провалу этого года привели несколько причин. Во-первых, из-за Евро-2020 бергамаски не смогли провести полноценные сборы, являющееся сверхважной составляющей в работе Гасперини. Во-вторых, выпали из игры сверхважные игроки – такие как Сапата, Иличич и Госенс. Также перестали демонстрировать хорошую игру ключевые исполнители середины поля – Фройлер, Де Рон и Хатебур.
Эксперты Gazzetta dello Sport ожидают, что именно с полузащиты Гасперин начнет перестройку. Теперь ключевая роль будет отведена Тьону Копмейнерсу и Руслану Малиновскому. Аталанта уже отклонила несколько предложений по поводу этих исполнителей. Ответ был лаконичным: "Не продаются". В частности, по украинцу запросы делали апеннинские гранды – Ювентус и Милан.
Также наставнику бергамасков нужно решить проблемы в нападении и с голкипером. Не исключено, что Аталанта попытается продать Хуана Муссо. Дело не в том, что аргентинец вроде бы провалился. Просто собственный воспитанник Марко Карнесекки прогрессирует очень быстро и может получить шанс в главной команде. В атаке, скорее всего, придется попрощаться с Муриэлем. Колумбиец недоволен своим положением и хочет перейти в команду, где будет иметь гарантированное место в основе. В конце концов, здесь уже есть готовое решение – Жереми Бога. Француз вместе с Копмейнерсом и Малиновский должны составить скелет, вокруг которого Гасперини будет строить новую Аталанту.
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