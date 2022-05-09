Будущее межсезонье станет очень важным для клуба из Бергамо, выпавшего из элиты Серии А.

Ожидалось, что нынешний сезон может стать прорывом для Аталанты. Бергамаски наконец-то купили хорошего голкипера и качественно поработали над глубиной состава. Однако все сложилось совсем по-другому. Лидеры часто получали травмы и команда перестала демонстрировать надлежащий уровень игры.

Асист Малиновского в видеообзоре матча Специя – Аталанта – 1:3

Дошло до того, что Джан Пьеро Гасперини усомнился в своем будущем, хотя только в ноябре подписал новый контракт. В то же время, Альфредо Педулла из Gazzetta dello Sport убеждает, что специалисту стоит отбросить сомнения и готовиться к большой перестройке. Стало очевидно, что Аталанте нужны серьезные кадровые изменения для возвращения в когорту лучших.

К провалу этого года привели несколько причин. Во-первых, из-за Евро-2020 бергамаски не смогли провести полноценные сборы, являющееся сверхважной составляющей в работе Гасперини. Во-вторых, выпали из игры сверхважные игроки – такие как Сапата, Иличич и Госенс. Также перестали демонстрировать хорошую игру ключевые исполнители середины поля – Фройлер, Де Рон и Хатебур.

Эксперты Gazzetta dello Sport ожидают, что именно с полузащиты Гасперин начнет перестройку. Теперь ключевая роль будет отведена Тьону Копмейнерсу и Руслану Малиновскому. Аталанта уже отклонила несколько предложений по поводу этих исполнителей. Ответ был лаконичным: "Не продаются". В частности, по украинцу запросы делали апеннинские гранды – Ювентус и Милан.

Также наставнику бергамасков нужно решить проблемы в нападении и с голкипером. Не исключено, что Аталанта попытается продать Хуана Муссо. Дело не в том, что аргентинец вроде бы провалился. Просто собственный воспитанник Марко Карнесекки прогрессирует очень быстро и может получить шанс в главной команде. В атаке, скорее всего, придется попрощаться с Муриэлем. Колумбиец недоволен своим положением и хочет перейти в команду, где будет иметь гарантированное место в основе. В конце концов, здесь уже есть готовое решение – Жереми Бога. Француз вместе с Копмейнерсом и Малиновский должны составить скелет, вокруг которого Гасперини будет строить новую Аталанту.

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