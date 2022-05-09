Виталий Миколенко дебютным голом в АПЛ помог Эвертону обыграть Лестер и отдалиться от зоны вылета. Реакция и оценки английских СМИ – в нашем материале.

Миколенко шикарным голом в ворота Лестера поставил на уши Туманный Альбион. К Эвертону сейчас повышенное внимание – именитый клуб с большим бюджетом, звездным тренером и голкипером сборной Англии под угрозой вылета из АПЛ. И тут украинский паренек вдохновляет команду Лэмпарда на успех. Подстроился и поразил дальний угол. Случайность? Но ведь мы помним, как Виталий забивал копию Колосу еще за Динамо.

Гол – приятный бонус (0,05xG). Значительно важнее, что Миколенко уже 7 туров неизменно выходит в стартовом составе и оправдывает доверие. А в соперниках лучшие игроки сезона: Салах, Санчо, Джеймс, Боуэн. За последний месяц украинец набрался больше опыта, чем за годы в УПЛ. Не все безупречно, вчера тоже были ошибки, но позитив преобладает. Против Лестера рядом с одним фейлом у своих ворот есть еще два перехвата на чужой половине.

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Статистические порталы оценивают футболистов по разным алгоритмам, однако Миколенко везде один из лучших: WhoScored – 7.4 (MVP матча), SofaScore – 7.1, FotMob – 7.8. Английская пресса тоже выставляет ему высокие баллы. Больший вклад в победу, по их мнению, внес только Пикфорд. Восьмерки от Liverpool Echo, 90min и inews, семерки от Sky Sports, Goodison News и The Hard Tackle.

Портал Liverpoll World выделяет Миколенко главным героем: "Забил дебютный гол невероятной красоты с 20 метров. Очень важный момент для него. Надеемся, травма несерьезная". "Миколенко внес грандиозный вклад в победу, – добавляет автор Goodison News. – Забил гол всей жизни, выведя Эвертон вперед".

Ведущее местное издание Liverpool Echo построило вокруг Виталия весь репортаж: Эвертон незаметно нашел нового героя – магический эпизод против Лестера это доказывает.

"Сэйвы Пикфорда, важные голы Ришарлисона, преданные болельщики, которые вытаскивают команду из ямы... Это все прекрасно, но в последние недели появился новый герой – его прогресс стал основным фактором подъема Эвертона из зоны вылета.

Миколенко приехал в Мерсисайд в сверхсложный период. После российского вторжения в Украину никто бы и слова не сказал Виталию, если бы он больше не вышел на поле в этом сезоне. В жизни есть вещи важнее, чем футбол. Однако он смело решил продолжать, а теперь играет решающую роль в борьбе за выживание.

Храбростью и решительностью он уже заслужил обожания от фанов Эвертона. Казалось, что ему не хватает вспышки, чтобы окончательно закрепить свой статус на Гудисон Парк. Это могло произойти еще в матче с Челси, но Миколенко пробил плохо. Этот промах не стоил команде дорого, но точно остался бы в памяти. А теперь он отошел в тень.

Когда Ивоби прострелил на линию штрафной, мало кто ждал такого продолжения. Миколенко дебютным голом поднял эйфорию среди болельщиков Эвертона, идеально поймав мяч на ногу. Эпизод незабываемой магии среди черного сезона. Миколенко этого заслужил".

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