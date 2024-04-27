Минай – Черноморец – 2:0 – видео голов и обзор сенсационной победы аутсайдера
27 апреля 22:30 - Читати українською
Минай уверенно победил Черноморец в поединке 26-го тура УПЛ и оторвался от последнего места в таблице. Смотрите видео голов и обзор сенсационной победы аутсайдера на "Футбол 24".
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Минай уже на 5-й минуте повел в счете – Кораблин подстерег рикошет от защитника и вывел закарпатцев вперед. Едва не удвоил преимущество Ременяк, но мяч после добивания удара Вакулы попал в штангу.
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Во втором тайме Ременяк забил второй гол Миная – Артур подхватил мяч после передачи Дмитрука и перекинул голкипера. Несмотря на попытки Черноморца, Минай даже не пропустил и удержал уверенную победу.
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