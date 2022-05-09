Вчера (8 мая) в Словении подопечные Александра Петракова провели 2 тренировки, информирует сайт УАФ.

Лэмпард оценил сложность повреждения Миколенко – сборной Украины вскоре играть в плей-офф за выход на ЧМ

Ожидаемая и очень приятная новость – хавбек Шахтера Михаил Мудрик вернулся к тренировкам в общей группе. Сразу после утренних занятий украинцев засталась непогода. Резко начался сильный дождь, который уже через 15 минут продолжился градом, а еще минут через 10 сразу прекратился. На проведение вечерней сессии это никак не повлияло.

Напомним, поединок против шотландцев сборная Украины проведет 1 июня. Перед этим подопечные Петракова должны сыграть несколько спаррингов.

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