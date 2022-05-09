В домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги против Ньюкасла Александр Зинченко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

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Украинец не имел много работы в обороне и успешно проявил себя в атаке. В одном из эпизодов он мог записать в свой актив гол после удара с линии штрафной, но Дубравка в эффектном прыжке вытащил сферу из-под перекладины. Однако наш соотечественник не ушел с поля без результативного действия – на последней минуте основного времени он ассистировал Фодену. За свою игру Зинченко получил от WhoScored 7,44 балла.

Интересно, что на место левого защитника в символической сборной претендовал еще один украинец – Виталий Миколенко. Автору гола в ворота Лестера не хватило лишь немного – его действия были оценены в 7,41 балла.

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