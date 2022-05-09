Эрлинг Холанд успешно прошел медобследование перед подписанием контракта с лидером АПЛ. Норвежец уже вернулся в Дортмунд, а в ближайшее время о трансфере объявят официально. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Манчестер Сити закрыл трансфер Холанда – The Athletic ожидает подтверждения уже на этой неделе

По словам инсайдера, Манчестер Сити сумел сбить немного цену на форварда. Ожидалось, что Боруссия Д получит 75 млн евро, но теперь эта сумма составит чуть больше 60-ти. Сам Холанд стремится официально завершить переход к субботе, чтобы попрощаться с фанатами Борусии, с которыми у него всегда были теплые отношения. В последнем туре Бундеслиги "шмели" на Сигнал Идуна Парк примут Герту.

В Манчестер Сити Эрлинг не будет самым высокоплачиваемым игроком. Этот статус сохранит Кевин де Брюйне, получающий 375 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, в Дортмунд Холанд перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за "шмелей" 88 матчей, забив 85 голов. Единственный трофей – Кубок Германии 2020/21.