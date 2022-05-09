Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич стремится подписать Садио Мане. На днях функционер мюнхенского клуба встречался с агентом форварда, который не может согласовать новый контракт с Ливерпулем. Действующее соглашение Мане рассчитано до лета 2023 года.

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В то же время контактов между Баварией и мерсисайдцами относительно трансфера 30-летнего сенегальца пока не было. Об этом сообщил журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в Twitter.

Мане выступает за Ливерпуль с 2016 года, выиграв АПЛ и Лигу чемпионов. В сезоне 2021/22 сенегалец сыграл 46 матчей, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

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