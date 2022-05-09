Украинский вратарь может снова сменить клуб в ближайшее межсезонье. Реал размышляет над будущим Андрея Лунина и хочет принять лучшее для всех решение.

Накануне Лунин впервые сыграл за Реал в чемпионате Испании. Украинский голкипер провел весь матч против Атлетико и пропустил единственный гол с пенальти. Команда Карло Анчелотти уже в статусе чемпиона проиграла "матрасникам", но игра украинского вратаря не осталась без внимания.

Атлетико – Реал – 1:0 – видео гола и обзор первого матча Лунина за мадридцев в Ла Лиге

Карло Анчелотти и тренер вратарей Реала впечатлены уверенным выступлением 23-летнего Лунина, но понимают, что конкурировать с Тибо Куртуа ему будет сложно. В мадридском клубе начинают задумываться над очередной арендой украинца, сообщает Defensa Central.

Правда, вариант с Сегундой Реал не рассматривает. Если Лунин и уйдет в аренду, то только в клуб Примеры, который гарантирует киперу игровое время. Уже появился и первый вариант – Эспаньол, занимающий 13 место в Примере. Голкипер "попугаев" – 40-летний Диего Лопес – близок к завершению карьеры. Его и может заменить Лунин.

В ближайшее время в Реале настроены принять непростое решение относительно украинца, который провел только 4 официальных матча за "сливочных" с момента перехода в 2018 году. Андрей уже трижды побывал в аренде – в Леганесе, Вальядолиде и Овьедо.

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