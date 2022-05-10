Наші за кордоном

Андрій Лунін напередодні дебютував у Прімері за Реал. "Більшого я й не очікував", – українець почув оцінку Анчелотті після поразки від Атлетіко. Лунін може покинути Реал і вже має перший варіант – у Мадриді вражені дебютом Андрія, але готують складне рішення.

Віталій Миколенко також напередодні провів чудовий матч в АПЛ. "Епізод незабутньої магії посеред чорного сезону": Миколенка охрестили новим героєм Евертона, який рятує Лемпарда. Віталій скромно прокоментував дебютний гол в Англії.

Руслан Маліновський в епіцентрі нової Аталанти на фоні інтересу топ-клубів. Олександр Зінченко увійшов до команди тижня АПЛ.

Україна

Роберто Де Дзербі остаточно вирішив покинути Шахтар і має суперваріант з учасником Ліги чемпіонів. Віктор Скрипник може замінити італійця. Шахтар та Бенфіка узгодили трансфер Нереса, однак гравець просить надто велику зарплату.

Збірна України провела фінальне тренування перед вильотом у Німеччину на матч з Гладбахом. Мудрик розпочав повноцінну роботу у таборі збірної України. Паралімпійська збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу – "синьо-жовті" продовжили гольову феєрію.

Світ

Ерлінг Холанд пройшов медогляд у Манчестер Сіті та готує прощання з Дортмундом – "містяни" зуміли збити ціну. Кіліан Мбаппе прибув у Мадрид і підігріває інтригу щодо свого майбутнього. Садьйо Мане може опинитися в Баварії. Помер колишній футболіст Аякса – йому було лише 29 років.