Игроков ПСЖ в компании еще несколько человек (в частности, брата марокканского защитника) заметили вблизи одного из мадридских ресторанов. Мбаппе и Хакими воспользовались двумя выходными, которые решили провести в Испании, сообщает Cope.

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Визит форварда в Мадрид сразу же подогрел новую волну интриги по поводу будущего чемпиона мира. ПСЖ отчаянно пытается удержать Килиана, а Реал стремится подписать француза на правах свободного агента. Как известно, его контракт истекает 30 июня. Недавно сообщалось, что Мбаппе согласовал новый контракт с ПСЖ, согласно которому будет получать сумасшедшие деньги, однако мама игрока оперативно все опровергла.

Интересно, что сегодня в Мадриде находится и Нассер Аль-Хелаифи – президент парижан. Функционер примет участие в заседании представителей Ассоциации европейских клубов, которое состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

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