Главные новости футбола 9 февраля: Реал выиграл мадридское дерби, Ливерпуль вернулся на вершину АПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 февраля.

Европа

Реал победил Атлетико в мадридском дерби на Ванда Метрополитано: Солари перекусил Симеоне, Рамос и Бейл смеются над соперником, а каталонец помогает "королям". Смотрите видео голов и обзор матча. Наставник Атлетико не считает, что его команда проиграла Реалу из-за VAR. Главный тренер "сливочных" раскрыл секрет победы над принципиальным соперником.

Ливерпуль разгромил Борнмут и вернулся на вершину турнирной таблицы АПЛ – Манчестер Сити снова отстает на 3 очка, но уже сегодня сыграет с Челси. За победителей забивали Мане, Салах и Вейналдум. Манчестер Юнайтед разгромил Фулхэм и поднялся в зону Лиги чемпионов. Арсенал также выиграл, а Вест Хэм Андрея Ярмоленко не сумел победить в 4 матче подряд.

Феерия в Бундеслиге. Дортмундская Боруссия за 15 минут упустила победу над Хоффенхаймом, хотя вела в счете 3:0. Гладбахская Боруссия вообще сенсационно дома получила разгром от Герты. Бавария воспользовалась ошибками соперников, обыграла Шальке Евгения Коноплянки, выскочила на второе место и сократила отставание от лидера до 5 очков. Рекордмайстер снова в чемпионской гонке.

Украина

Динамо одолело Волеренгу в заключительном спарринге киевлян на сборах в испанской Марбелье: победа в финале сборов, 6 игроков в лазарете и 2 трудных вопроса. Йосип Пиварич нескоро вернется на поле – реабилитация защитника Динамо затянется.

Десна подписала хавбека, один из лидеров Ворсклы отказался переходить в Александрию и получил предложение от российского клуба, защитник Порту Фонсека перейдет в Зарю на полноценной основе.

Наши за границей

Евгений Коноплянка сыграл против Баварии весь матч. Украинец имел 2 шанса отличиться, но не использовал их. Коно проявил себя неплохо – должен сохранить место в старте Шальке на следующие туры.

Марко Девич был удален с поля в матче против Габалы, но остается лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана. Ризеспор с Морозюком сыграл вничью в Турции, но украинец стал худшим игроком матча.

Ференцварош Реброва расписал вничью в дерби с Уйпештом – Петряк отличился ассистом, Харатин провел второй матч. Максим Коваль на последних минутах победил в Саудовской Аравии, Владлен Юрченко вернулся после зимней паузы в Дании.