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Пиварич нескоро вернется на поле – реабилитация защитника Динамо затянется

14:36 54 Читати українською
Пиварич нескоро вернется на поле – реабилитация защитника Динамо затянется
Йосип Пиварич / фото: Футбол 24

Защитник Динамо Йосип Пиварич отметил, что не сможет в течение длительного времени помочь своей команде из-за травмы.

Напомним, Пиварич получил травму в контрольном матче против пражской Спарты. Вице-чемпион мира уже был прооперирован и не выйдет на поле в текущем сезоне.

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"Это всегда разочарование, когда ты получаешь повреждение. Неважно, мышечная это травма, растяжение или что-то другое, что выводит тебя из строя на шесть месяцев. Эта травма отличается от той, которую я получал несколько лет назад. Тогда мне сделали реконструкцию передней связки, а теперь еще и пришивали часть мениска.

Это значит, что моя реабилитация еще затянется, ведь в течение 3-4 недель я вообще не смогу сгибать ногу", – цитирует Пиварича хорватское издание Gol.

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Динамо Киев Динамо Киев Йосип Пиварич Йосип Пиварич
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