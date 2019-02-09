toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Солари раскрыл секрет победы над Атлетико

22:15 55 Читати українською
Солари раскрыл секрет победы над Атлетико
Сантьяго Солари / фото из соцсетей

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу над Атлетико (3:1) в выездном матче 23-го тура Ла Лиги.

"Это была командная победа. Нет другого способа выиграть на этом стадионе и противостоять конкурентоспособной команде. Мы были едины во всех отношениях.

Атлетико – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Ключ – это игроки, команда. Я считаю себя частью коллектива. Но на поле выходят футболисты.

Что касается VAR, у нас нет монитора на боковой линии. Мы можем только надеяться, что решения, которые принимаются, являются правильными.

Реал бил Атлетико в дерби и вышел на второе место благодаря суперголу, VAR и судьям

У меня нет сомнения, что Атлетико продолжит борьбу. Это команда с хорошим тренером. Мы же твердо стоим на земле и продолжаем работать", – цитирует Солари Marca.

Испания23 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Реал Мадрид: Суббота 09 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
1 : 3
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сантьяго Солари Сантьяго Солари Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Атлетико - Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca
    Іспанія — 13:00326 Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca
15
час
:
59
мин
Тоттенхэм
15:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук