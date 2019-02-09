Солари раскрыл секрет победы над Атлетико

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу над Атлетико (3:1) в выездном матче 23-го тура Ла Лиги.
"Это была командная победа. Нет другого способа выиграть на этом стадионе и противостоять конкурентоспособной команде. Мы были едины во всех отношениях.
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Ключ – это игроки, команда. Я считаю себя частью коллектива. Но на поле выходят футболисты.
Что касается VAR, у нас нет монитора на боковой линии. Мы можем только надеяться, что решения, которые принимаются, являются правильными.
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У меня нет сомнения, что Атлетико продолжит борьбу. Это команда с хорошим тренером. Мы же твердо стоим на земле и продолжаем работать", – цитирует Солари Marca.