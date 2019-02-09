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Девич был удален с поля в матче против Габалы, но остается лучшим бомбардиром чемпионата

15:59 66 Читати українською
Девич был удален с поля в матче против Габалы, но остается лучшим бомбардиром чемпионата
Марко Девич / фото из соцсетей

В матче 16 тура азербайджанского первенства Сабах Марко Девича дома проиграл Габале. Экс-нападающий сборной Украины был удален в концовке первого тайма.

Чемпионат Азербайджана, 16 тур

Сабах – Габала – 0:1

Гол: Алиев, 31

Удаление: Девич, 45+1

Сабах в поединке 16 тура уступил Габале. Единственный гол в поединке забил Алиев на 31-й минуте матча. На последних минутах первой половины игры Марко Девич получил второе предупреждение и был удален с поля.

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После этого поражения Сабах остался на 5 месте, имея в активе 20 очков. К слову, 35-летний Девич остается лучшим бомбардиром чемпионата. В активе экс-форварда сборной Украины 7 голов – столько же еще у двух футболистов.

Теги
Мир Марко Девич Марко Девич Сабах Сабах Украинцы за рубежом Габала Габала Азербайджан
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