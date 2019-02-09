Ливерпуль разгромил Борнмут и вернулся на первое место: 26 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 26 тура АПЛ Арсенал разобрался с Хаддерсфилдом, Кристал Пэлас и Вест Хэм не смогли выявить сильнейшего, Кардифф получил вторую подряд победу, а Уотфорд переиграл Эвертон.
Чемпионат Англии 2018/19, 26 тур
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 1:1
Голы: Заха, 76 – Нобл, 27, (пен)
Ливерпуль – Борнмут – 3:0
Голы: Мане, 24, Вейналдум, 34, Салах, 48
Саутгемптон – Кардифф – 1:2
Голы: Стивенс, 90+1 – Бамба, 69, Зохоре, 90+3
Уотфорд – Эвертон – 1:0
Гол: Грей, 65
Хаддерсфилд – Арсенал – 1:2
Голы: Колашинац, 90+3, (аг) – Івобі, 16, Ляказетт, 44
Кристал Пэлас и Вест Хэм не смогли выявить сильнейшего. "Молотобойцы" подошли к встрече в ослабленном составе из-за травм ведущих игроков, но именно они вышли вперед в счете благодаря голу Нобла с пенальти. Однако во втором тайме Заха сравнял счет, который и продержался до финального свистка.
Кристал Пэлас набрал 27 очков и поднялся на 13 место, Вест Хэм с 33 пунктами расположился на 10 позиции.
Ливерпуль дома разгромил Борнмут. В середине первого тайма Мане вывел "красных" вперед, замкнув навес Милнера, а через 10 минут Вейналдум удвоил преимущество Ливерпуля. После перерыва Салах сделал счет разгромным, окончательно не оставив шансов Борнмуту на положительный результат.
Благодаря этой победе Ливерпуль вернулся на первое место с 65 очками, Борнмут из 33 пунктов остался на 11 позиции.
Кардифф спас победу над Саутгемптоном. В середине второго тайма Бамба открыл счет в матче. Казалось, что валлийцы спокойно доведут матч до победы, однако Стивенс в дополнительное время сравнял счет. Но Зохоре успел до финального свистка принести победу Кардиффа.
Благодаря этой победе Кардифф набрал 25 очков и поднялся на 15 место, Саутгемптон с 24 пунктами остался рядом с зоной вылета.
Уотфорд минимально переиграл Эвертон. Команды играли достаточно на равных и логическим результатом была бы ничья, но Уотфорду повезло больше, единственный гол на счету Грея.
Уотфорд набрал 37 пунктов и расположился на 8 месте, Эвертон остался на ступеньку ниже с 33 зачетными баллами.
Арсенал довольно прогнозируемо обыграл Хаддерсфилд. Ивоби вывел "канониров" вперед в счете, а перед перерывом Ляказетт удвоил преимущество Арсенала. Матч шел к логичному завершению и Арсенал забил еще раз в компенсированное время, правда в собственные ворота.
Благодаря этой победе Арсенал набрал 50 очков и догнал Челси, Хаддерсфилд с 11 пунктами остался на самом дне турнирной таблицы.