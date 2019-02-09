Ливерпуль разгромил Борнмут и вернулся на первое место: 26 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 26 тура АПЛ Арсенал разобрался с Хаддерсфилдом, Кристал Пэлас и Вест Хэм не смогли выявить сильнейшего, Кардифф получил вторую подряд победу, а Уотфорд переиграл Эвертон.

Чемпионат Англии 2018/19, 26 тур

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 1:1

Голы: Заха, 76 – Нобл, 27, (пен)

Ливерпуль – Борнмут – 3:0

Голы: Мане, 24, Вейналдум, 34, Салах, 48

Саутгемптон – Кардифф – 1:2

Голы: Стивенс, 90+1 – Бамба, 69, Зохоре, 90+3

Уотфорд – Эвертон – 1:0

Гол: Грей, 65

Хаддерсфилд – Арсенал – 1:2

Голы: Колашинац, 90+3, (аг) – Івобі, 16, Ляказетт, 44

Кристал Пэлас и Вест Хэм не смогли выявить сильнейшего. "Молотобойцы" подошли к встрече в ослабленном составе из-за травм ведущих игроков, но именно они вышли вперед в счете благодаря голу Нобла с пенальти. Однако во втором тайме Заха сравнял счет, который и продержался до финального свистка.



Кристал Пэлас набрал 27 очков и поднялся на 13 место, Вест Хэм с 33 пунктами расположился на 10 позиции.



Ливерпуль дома разгромил Борнмут. В середине первого тайма Мане вывел "красных" вперед, замкнув навес Милнера, а через 10 минут Вейналдум удвоил преимущество Ливерпуля. После перерыва Салах сделал счет разгромным, окончательно не оставив шансов Борнмуту на положительный результат.



Благодаря этой победе Ливерпуль вернулся на первое место с 65 очками, Борнмут из 33 пунктов остался на 11 позиции.



Кардифф спас победу над Саутгемптоном. В середине второго тайма Бамба открыл счет в матче. Казалось, что валлийцы спокойно доведут матч до победы, однако Стивенс в дополнительное время сравнял счет. Но Зохоре успел до финального свистка принести победу Кардиффа.



Благодаря этой победе Кардифф набрал 25 очков и поднялся на 15 место, Саутгемптон с 24 пунктами остался рядом с зоной вылета.



Уотфорд минимально переиграл Эвертон. Команды играли достаточно на равных и логическим результатом была бы ничья, но Уотфорду повезло больше, единственный гол на счету Грея.



Уотфорд набрал 37 пунктов и расположился на 8 месте, Эвертон остался на ступеньку ниже с 33 зачетными баллами.



Арсенал довольно прогнозируемо обыграл Хаддерсфилд. Ивоби вывел "канониров" вперед в счете, а перед перерывом Ляказетт удвоил преимущество Арсенала. Матч шел к логичному завершению и Арсенал забил еще раз в компенсированное время, правда в собственные ворота.



Благодаря этой победе Арсенал набрал 50 очков и догнал Челси, Хаддерсфилд с 11 пунктами остался на самом дне турнирной таблицы.