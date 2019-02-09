Манчестер Юнайтед разгромил Фулхэм и поднялся в зону Лиги чемпионов

В матче 26-го тура АПЛ "красные дьяволы" благодаря голам Поля Погба и Антони Марсьяля одержали уверенную победу над Фулхэмом.

Чемпионат Англии 2018/2019, 26-й тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Погба, 14, 65 (пен), Марсьяль, 23

Победа над одним из аутсайдеров английского первенства предоставила бы Манчестер Юнайтед возможность подняться в зону Лиги чемпионов. Впрочем, на старте встречи активнее выглядели футболисты Фулхэма – на 2-й минуте Лусиано Вьетто пробил из пределов штрафной рядом с левой штангой, а на 4-й Шюррле с дистанции пальнул выше.

"Дьяволы" достаточно быстро перехватили инициативу, не отпустив её до конца. На 14-й минуте гостям удалось вырваться вперёд – это Погба избежал офсайда и с левого края расстрелял ближний угол ворот Серхио Рико. На 23-й сольный проход Марсьяля через полполя завершился ударом в дальнюю "шестёрку", что удвоило преимущество манкунианцев, а на 41-й Фил Джонс мог забить третий гол – его выстрел с линии штрафной прошёл над перекладиной.

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Во втором тайме Манчестер Юнайтед добил хозяев. На 64-й минуте Максим Ле Маршан сбил Хуана Мату в собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, а Погба уверенно его реализовал – 0:3. Александр Митрович ударом головой в девятку на 73-й мог отквитать один мяч, но Давид Де Хеа не дал ему отличиться. Кроме того, на 77-й минуте в штангу попал Райан Бабель, но и МЮ не отсиживался в обороне – так, Серхио Рико пришлось спасать после того, как на его ворота внезапно вывалился Алексис Санчес. Несмотря на активность, забить ещё один гол в матче командам так и не удалось.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 51 очко и поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. Фулхэм остался на предпоследней позиции, имея в активе 17 очков.

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