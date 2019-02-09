Ризеспор с Морозюком сыграл вничью с Антальяспором, украинец стал худшим игроком матча

Ризеспор с Николаем Морозюком в составе расписал мировую с Антальяспором, а защитник получил самую худшую оценку.

Турция. Суперлига, 21 тур

Ризеспор – Антальяспор – 1:1

Голы: Марики, 6 – Эрдинч, 68

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Ризеспор на своем поле принимал Антальяспор. Хозяева быстро открыли счет усилиями косовара Ведата Марики, но после перерыва Мевлют Эрдинч, известный своими выступлениями во Франции, восстановил равновесие. В итоге, ничья 1:1.

Стоит отметить, что украинец Николай Морозюк провел на поле весь матч и по итогам получил самую худшую оценку от sofascore. Защитнику поставили 6,5.

Ризеспор занимает 14 строчку в турнирной таблице Суперлиги, набрав 22 очка.